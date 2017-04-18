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Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%

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Красноярск
14:55 18 Апреля 2017
гэс, электростанция, электроэнергия, работа, итоги
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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ), объем потребления электроэнергии в Красноярской энергосистеме за I квартал 2017 года составил 11999,4 млн кВт•ч, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка Красноярской ГЭС составила 4692, 6 млн кВт•ч и позволила обеспечить 39% всей потребности края.

Электростанции Красноярской энергосистемы за январь-март выработали 16238,6 млн кВт•ч электроэнергии, что на 1,9% выше объема выработки за первые три месяца 2016 года. При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за 1-й квартал составила 8368,1 млн кВт•ч (снижение относительно аналогичного периода прошлого года на 8,3%), выработка ГЭС – 7870,5 млн кВт•ч (рост на 15,6%). Доля Красноярской ГЭС в выработке всех ГЭС региона составила 60% и 28,9% суммарной выработки всей энергосистемы Красноярского края (16 238,6 млн кВт•ч). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства электроэнергии на Красноярской ГЭС составил 27% (I квартал 2016 года – 3676,4 млн кВт•ч).

В январе 2017 года Красноярская ГЭС произвела 1526,3 млн кВт•ч, в феврале – 1475,4 млн, в марте – 1690,9 млн. Электроэнергия станции поступает потребителям, подключенным к Объединенной энергосистеме Сибири, в том числе в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории Красноярского края, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. По информации Красноярского диспетчерского управления, снижение объема потребления электроэнергии на территории края связана с теплым атмосферным фоном: среднемесячная температура марта составила -2,1° С, что выше температуры в марте прошлого года на 1,4° С.

Фото: пресс-служба ПАО "Красноярская ГЭС"
По материалам пресс-службы ПАО "Красноярская ГЭС"

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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