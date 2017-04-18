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В Красноярском крае начался ледоход на Мане

Главная Общество
Красноярск
15:05 18 Апреля 2017
соцсети, происшествия, общество, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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Река Мана начала очищаться ото льда. Пользователи социальных сетей с  утра 18 апреля делятся фотографиями и видеороликами природного явления. В ближайшее время красноярцы смогут увидеть льдины, плывущие по Енисею.

«Ледоход — это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен и требует осторожности и соблюдения правил безопасного поведения на льду и воде», — ранее сообщали в пресс-службе МЧС.

Во время ледохода опасно находиться на берегу реки. В период весеннего ледохода также запрещается стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берега, ходить по льдинам или кататься на них, переплавляться через реку в период ледохода.

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