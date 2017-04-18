Красноярцы могут выбрать элементы благоустройства «Платинум-Арены»

В Красноярске стартовал опрос, в котором горожанам предлагают выбрать элементы благоустройства правобережной набережной в районе строящегося комплекса «Платинум-Арена». Голосование пройдет с 18 по 25 апреля.

В частности, горожанам предлагается выбрать из представленных вариантов внешний вид элементов благоустройства – скамейки, урны, ограждения прибрежной зоны.

Варианты элементов внешнего благоустройства, которые представлены к голосованию, предложены красноярскими архитекторами и художниками, отмечают в мэрии. Проголосовать за один из трех представленных вариантов благоустройства можно на сайте городской администрации в разделе «Опросы».

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» строится в микрорайоне «Тихие зори» на берегу Енисея, в непосредственной близости к четвертому мосту. Предполагаемая дата сдачи объекта — 2018 год.

В феврале 2017 года мэрия провела конкурс на поиск подрядчиков для работ по берегоукреплению Енисея. Речь идет об участке протяженностью 630,3 метров у «Платинум Арены». Будет выполнено благоустройство верхней и нижней террас набережной, соединенными лестничными сходами. Будут построены тротуары, которые объединятся с пешеходными дорожками в районе ледового дворца, установлены светодиодные светильники и скамейки, засеяны газоны.

Кроме набережной, в «Тихих зорях» обновят существующую застройку – собственникам уже даны рекомендации о ремонте фасадов зданий, замене ветхих ограждений. По заказу департамента градостроительства будет построен подъездной путь к ледовому дворцу, силами краевого управления дорог — двухуровневая развязка с выходом на 4-ый мост и на ул. Свердловскую.

По материалам пресс-службы городской администрации