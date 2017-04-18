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РУСАЛ и СФУ наградили победителей научного конкурса для школьников

Главная Общество
Красноярск
12:41 18 Апреля 2017
награды и премии, конкурс, металлургия, образование
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Компания РУСАЛ и Сибирский федеральный университет объявили итоги всероссийского конкурса для школьников «13-й элемент. ALхимия будущего».

В рамках конкурса школьники 5-11 классов прошли комплексные тесты по химии, физике, математике, заработали баллы в викторине по металлургии, квизах, брейн-рингах и других развлекательно-образовательных событиях. Увлеченные наукой и техникой подростки посетили предприятия компании РУСАЛ. Там ребята увидели своими глазами, как знания математики, физики и химии трансформируются в процесс создания алюминия, из которого позже производятся гаджеты, самолеты, корабли, мосты и другие важные вещи.

Финальный этап конкурса состоялся в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ, где прошла серия защит научных работ школьников. Участники конкурса представили свои наработки экспертному жюри в двух категориях: «Математика и физика» и «Химия, металлургия и материаловедение». После интерактивной экскурсии-квеста «В мире металлов» и эксперимент-шоу «Крылатый металл» (Совместный проект Newton Park и РУСАЛа) победители получили заслуженные призы из рук почётных гостей торжественного подведения итогов. Дипломы и сертификаты на гаджеты вручали талантливым школьникам Алексей Клешко, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, Светлана Маковская, министр образования Красноярского края, Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ, Андрей Руппель, директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода, Владимир Баранов, директор Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета, Ирина Пахальчук, куратор конкурса от СФУ.

– Для компании этот конкурс не просто перспектива получить талантливые кадры, но прежде всего, мы хотим заинтересовать молодёжь инженерным и техническим творчеством. Ранняя профориентация помогает подросткам определиться в профессии, подойти к ней уже подготовленными и увлечёнными. Сегодня в металлургической отрасли и промышленности в целом есть большой запрос на талантливых и мотивированных специалистов, поэтому мы будем продолжать работу со школьниками, – говорит Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Конкурс «13 элемент. ALхимия будущего» проводится с 2011 года. Он направлен на выявление и поддержку талантливых детей, увлеченных точными науками. За шесть лет участниками конкурса стали более 5000 школьников. Конкурс перешагнул границы территорий присутствия компании РУСАЛ и проводится даже в тех регионах, где нет предприятий компании. С каждым годом география проекта расширялась и к настоящему времени охватила более 20 субъектов Российской Федерации. Есть участники из стран Ближнего Зарубежья - Казахстана и Киргизии. В 2017 году более 500 школьников приняли участие в конкурсе РУСАЛа и СФУ. Организаторы отметили, что уровень работ растёт с каждым годом.

– Больше работ было представлено по химии. Мы заметили в этом году не только расширение тем, которые выбирают школьники, но и уровень углубления исследований и точности проработки. Уже несколько лет мы наблюдаем эту динамику роста качества научно-исследовательских работ, что, безусловно, радует. Многие из них, мы надеемся, продолжат свой путь к инженерным профессиям, станут сначала студентами нашего института, а затем и перспективными сотрудниками предприятий РУСАЛа, – рассказывает Владимир Баранов, директор Института цветных металлов и материаловедения.

Победители конкурса получили дипломы и сертификаты на гаджеты. Призовой фонд конкурса составил порядка 450 тысяч рублей. Главные бонусы для победителей - это дополнительные баллы к ЕГЭ, возможность обучаться в СФУ в целевой группе РУСАЛа бесплатно и трудоустроиться в Компанию после завершения учебы. Школьники 5-8 классов, которые побеждают в своих возрастных категориях, получают приглашение в образовательный летний лагерь СФУ.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

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