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В Красноярске временно изменится схема движения автобуса №90

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Красноярск
09:32 18 Апреля 2017
общество, красноярск, автобусы, маршруты, изменения, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске с 18 апреля временно меняется схема движения автобуса №90. Об этом сообщили в мэрии города.

В направлении конечной остановки «Сибирский федеральный университет» маршрут пустят по следующей схеме: ул. Копылова — ул. Ладо Кецховели — ул. Новосибирская. Далее автобусы идут по старому маршруту. В обратном направлении схема не меняется.

Из постоянного маршрута исключаются остановки «пер. Боготольский», «ул. Менжинского», «Славянский рынок» и «ул. Новосибирская». В мэрии объяснили, что решение пустить №90 по другим улицам принято в связи с ремонтом водопровода на пер. Боготольском.

Измененная схема движения вступила в силу 18 апреля в 8:00. После окончания работ на водопроводе автобус №90 вернется на свой прежний маршрут. В мэрии пообещали, что ремонт продлится около двух дней.

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