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В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже

Главная Общество
Красноярск
20:03 17 Апреля 2017
культура, мероприятия, общество, спорт
Источник: Первый канал
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В Красноярске любители зимних видов спорта весной превращаются из горнолыжников в «горнолужников». Мероприятие с таким названием закрывает время зимних и открывает время летних развлечений в фанпарке «Бобровый лог». По традиции желающие могут съехать со склона и приземлится в специально подготовленный бассейн.

Оценивается не только красота падения, или техника прохождения лужи всухую, но и оригинальный костюм. Номинации конкурса: «Сухим из воды», «Самый оригинальный костюм», «Самый эффектный спуск», «Горнолужный трюк», «Лучшие брызги», «Мини-бикини».

В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже
В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже
В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже
В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже
В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже

Фото: vk.com/bobrovylog

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