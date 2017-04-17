В Красноярске прошел ежегодный заезд в лыжах по луже

В Красноярске любители зимних видов спорта весной превращаются из горнолыжников в «горнолужников». Мероприятие с таким названием закрывает время зимних и открывает время летних развлечений в фанпарке «Бобровый лог». По традиции желающие могут съехать со склона и приземлится в специально подготовленный бассейн.

Оценивается не только красота падения, или техника прохождения лужи всухую, но и оригинальный костюм. Номинации конкурса: «Сухим из воды», «Самый оригинальный костюм», «Самый эффектный спуск», «Горнолужный трюк», «Лучшие брызги», «Мини-бикини».

Фото: vk.com/bobrovylog