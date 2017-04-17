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В России ужесточили ответственность для болельщиков за нарушения на матчах

Главная Общество
Красноярск
19:42 17 Апреля 2017
законопроект, закон, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого ужесточается ответственность для болельщиков за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Штраф за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий вырастет с 20-25 до 40-50 тысяч рублей. При этом возможно и альтернативное наказание — арест на срок до 15 суток. Закон также вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей. К ним будут относиться и поступки, которые привели к приостановке или прекращению соревнований.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые допустят грубое нарушение правил поведения, придется заплатить штраф до 20 тысяч рублей. Кроме того, их могут выдворить из страны или арестовать на 15 суток (с обязательным выдворением). Документ также предусматривает возможность отказа иностранцам во въезде в страну: это может произойти, если болельщик уже нарушал правила поведения на соревнованиях в России или у властей появится информация о желании совершить правонарушение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки разработаны в связи с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также с учетом событий чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, повлекших массовую депортацию российских болельщиков.

В феврале на BBC2 вышел документальный фильм, в котором российские болельщики пообещали устроить «фестиваль насилия» на ЧМ-2018.

В июне 2016 года во Франции во время чемпионате Европы по футболу произошли столкновения российских и английских фанатов, после которых россиян арестовали и депортировали на родину. Двое болельщиков получили 15 и 18 месяцев лишения свободы.

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