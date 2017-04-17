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Жителей Красноярска предупредили об угрозе шквалистого ветра

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Красноярск
16:45 17 Апреля 2017
общество, красноярск, ветер, предупреждение, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске и близлежащих районах ночью 18 апреля ожидается штормовой ветер скоростью до 15-20 м/с. О неблагоприятных явлениях погоды сообщили в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации города.

Красноярцам рекомендовано соблюдать осторожность при нахождении на улицах, держаться подальше от рекламных щитов и других конструкций, а также деревьев. Кроме того, горожанам советуют не ходить около строек, где опасность представляют сорванные ветром элементы кровли и другие материалы.

Напомним, Красноярск пережил нашествие стихии в начале месяца. Скорость ветра местами достигала 25-27 м/с. В результате часть города осталась без света, были повалены деревья, дорожные знаки и рекламные щиты.

Добавим, в понедельник температура воздуха составит +15°C. Небо закроет тучами и пройдет дождь. Во вторник похолодает до +10°C. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и пасмурное небо.

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