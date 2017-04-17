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Хазрет Совмен встретился с футбольным клубом «Тотем»

Главная Общество
Красноярск
16:19 17 Апреля 2017
город, чиновники, общество, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Известный меценат, почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен встретился с футбольным клубом «Тотем». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В конце июля прошлого года игроки команды «Тотем» стали чемпионами мира среди сборных детских домов. Узнав о победе юных спортсменов, Совмен подарил клубу средства на строительство универсальной комплексной спортивной площадки на территории детского дома №1. В конце сентября прошлого года площадка была открыта.

«Теперь мы можем заниматься практически в любое время суток, ведь поле находится на территории детского дома, оно хорошо освещено и имеет ограждение. Мы больше не зависим от чужих расписаний и чаще занимаемся спортом, который очень любим», — обратился к Хазрету Совмену один из игроков команды «Тотем».

Юные футболисты подарили Хазрету Совмену мяч со своими автографами, а директор детского дома № 1 Надежда Ковалева вручила благодарственное письмо от коллектива.

В ходе встречи глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что добрые дела Хазрета Совмена направлены на поддержку горожан и развитие краевого центра в самых разных сферах. Что касается спортивной инфраструктуры, то при поддержке известного мецената только в прошлом году было создано две спортивные площадки.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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