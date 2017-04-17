Красноярский пенсионер покорит полюс недоступности Евразии

Путешественник из Красноярска Владимир Черников намерен покорить полюс недоступности Евразии, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщается на сайте экспедиционного центра Русского географического общества (РГО) в Сибири.

Черников намерен в мае отправиться в экспедицию из центра Евразии в Казахстане. Точная дата пока не определена. Предполагается, что большую часть пути он преодолеет на велосипеде.

Кроме полюса недоступности он планирует посетить географический центр Азии и Турфанскую тектоническую впадину в Китае. Его путь совпадает с маршрутами русских путешественников Григория Грумм-Гржимайло и Николая Пржевальского, местами проходит по Великому шелковому пути.

Полюс недоступности находится в 320 километрах от города Урумчи. Концепция полюсов недоступности была введена канадским полярным исследователем Вильялмуром Стефанссоном в 1920 году. Местоположение полюса в Евразии международные эксперты определили в 2007 году.

66-летний Владимир Черников — один из самых известных в Сибири экстремалов. На сегодняшний день в копилке предводителя велоклуба «Грязные носороги» такие подвиги, как повторение зимнего перехода на 1,5 тысячи километров войск генерала Каппеля, путешествие через Альпы по маршруту армии Суворова. В сентябре прошлого года он стал первым, кому удалось на велосипеде побывать на 4 действующих вулканах Камчатки.

Фото: ec-rgo-sfo.com