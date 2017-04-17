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В Красноярске общественники насчитали десятки убитых дорог

Главная Общество
Красноярск
15:40 17 Апреля 2017
ремонт, дороги, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Активисты регионального отделения ОНФ в Красноярском крае отметили на карте проекта «Карта убитых дорог» первые 50 проблемных участков.

Наибольшую активность проявляют жители краевого центра. Больше всего дорожных дефектов горожане отмечают в центральной части города — на улицах Ленина, Сурикова, проспекте Мира, а также в микрорайоне Взлетка — на улицах Молокова и Авиаторов. 

На правобережье проблемных участков, согласно карте общественников, наблюдается гораздо меньше. Самый длинный аварийный участок правобережья — ул. Свердловская, от ул. Базайской до супермаркета «Светофор». Еще водители отметили ул. Судостроительную и часть ул. Александра Матросова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2017 году на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске выделено 1,7 млрд руб. В рамках программы предусмотрен ремонт 372 улиц общей протяженностью 616,82 км.

«Главная задача проекта — ремонт дорог с учетом мнения граждан. Сайт — главный инструмент проекта, с помощью которого будут выявляться приоритетные для ремонта дороги. На сайте граждане будут голосовать и, таким образом, выбирать дороги, которые в первую очередь надо отремонтировать. В результате будет составлен рейтинг, который будет отправлен в администрацию города или муниципального образования», — ранее сообщал куратор проекта, член регионального штаба ОНФ Владимир Назаров.

В первую очередь эксперты Народного фронта проверяют те дороги, которые местные жители добавили на интерактивную карту проекта.

По результатам рейдов будет обновлен дорожный рейтинг ОНФ. Ожидается, что по территории Сибири, Дальнего Востока и Урала дорожная инспекция пройдет в июле – сентябре 2017 г. 

Напомним, что недавно прокуратура уличила мэрию Красноярска в неэффективном расходовании средств, которые выделяются на содержание дорог.

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