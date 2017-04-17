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В Красноярске выгорела часть острова Татышев

Главная Общество
Красноярск
14:56 17 Апреля 2017
общество, происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске часть острова Татышев пострадала от пала сухой травы, сообщили очевидцы происшествия. Выгоревшие участки находятся в разных частях острова — в том числе и рядом с асфальтированными дорожками.

Серьезнее всего от огня пострадала восточная часть острова. На опубликованных фотографиях видно, что на полянах  лежат обломанные и обгоревшие деревья.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что с поджигателями на острове, как и в других местах, будут бороться при помощи беспилотников.

Руководитель «Дирекции спортивно-массовых мероприятий» Иван Брамман отметил, что в ближайшее время в восточной части острова планируется создать пост, сотрудники парка будут ловить поджигателей. 

Отметим, в апреле прошлого года  неизвестные подожгли траву и выжгли 800 кв. м территории острова. В 2016 году на территории Красноярска было зарегистрировано 113 сообщений о загорании сухой травы в лесу и зеленых зонах. В большинстве случаев причиной становится человеческий фактор — непотушенный окурок, неосторожность при обращении с огнем или же детская шалость.

Напомним, два года назад с поджогов сухой травы в Хакасии сгорело больше тысячи жилых домов. После этого штрафные санкции для поджигателей ужесточились, а в регионах стали вводить особый противопожарный режим, во время которого запрещено жечь костры.

Фото Ирины Якуниной с vk.com

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