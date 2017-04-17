Красноярск вошел в тройку самых благоустроенных городов России

По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское поселение России», проведенного в 2015 году, Красноярск занял третье место, сообщает пресс-служба мэрии.

14 апреля в Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, на котором обсуждались вопросы благоустройства территорий населенных пунктов, вручены дипломы победителям.

В рамках селекторного совещания, 17 апреля, глава города Красноярска подчеркнул: «Третье место во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года — это общая заслуга всех горожан, всех красноярцев. Мы вместе смогли реализовать целый ряд проектов по благоустройству, повышению комфорта, преображению городской среды в целом. И работа в этом направлении будет продолжаться».

Добавим, что по поручению главы города Красноярска Эдхама Акбулатова, диплом, подписанный председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, будет широко представлен всему городскому сообществу.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска