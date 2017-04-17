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В районе краевой больницы вместо павильонов появится парковка

Главная Общество
Красноярск
14:15 17 Апреля 2017
общество, администрация, красноярск, парковка, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В районе краевой клинической больницы на ул. Партизана Железняка вместо ларьков появятся новые парковочные места. Решение принято в администрации Советского района.

Цветочные ларьки около больницы доставляют множество неудобств красноярцам и гостям города. За медицинской помощью в учреждение ежедневно обращаются более сотни пациентов, однако у них нет возможности близко подъехать к больнице.

«У нас выводится из эксплуатации достаточно большая территория, на которой сегодня находятся автомобили, в том числе пациентов или посетителей, которые к нам и приезжают в больницу. Тема парковки обсуждается уже несколько лет на территории больницы и, к сожалению, сделать достаточно количество мест для всех желающих мы не можем», — отмечает главный врач краевой больницы Егор Корчагин.

Администрация района готова предложить компенсации предпринимателям, которые владеют цветочными павильонами. Планируется предоставить бизнесменам до 360 дополнительных мест под ларьки.

«Мы готовы работать с предпринимателями. Основная позиция в отношении временных сооружений на данном участке — демонтаж и перенос на другие места, где малое количество торговых сетей и доступных супермаркетов. Нужно понимать, что город не может остановиться в своем развитии – нужно строить новые корпуса больниц, расширять и строить дороги, благоустраивать территории, создавать новые общественные пространства.  Этого хотят жители города», — подчеркивает глава администрации Советского района Владислав Логинов.

Согласно проекту благоустройства, в районе краевой клинической больницы появится более 60 парковочных мест. Все стоящие павильоны будут демонтированы в ближайшее время.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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