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Суд разрешил застроить сквер на Предмостной площади

Главная Общество
Красноярск
13:35 17 Апреля 2017
администрация, суд, общество, строительство, заседание, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярского края разрешил застройку сквера на Предмостной площади. Заседание прошло еще 11 апреля, но о его итогах стало известно только сейчас.

Напомним, администрация Красноярска сдала в аренду участок земли на пр. Красноярский рабочий, 172, для строительства «отдельно стоящего здания развлекательного комплекса». Арендатором стала компания «Фортуна и Партнеры». Позже фирма подписала соответствующий договор с департаментом градостроительства.

После этого застройщик подал заявление на выдачу разрешения на строительство развлекательного комплекса, но получил отказ. Представители компании не согласились с вынесенным решением и в октябре прошлого года обратились в суд.

Первоначально краевой арбитраж оставил заявление без движения, рекомендовав застройщику предоставить необходимые документы. Компания выполнила требования суда, после чего был объявлен срок первого заседания — 15 декабря. Однако рассмотрение иска не состоялось. Затем заседание переносилось еще несколько раз без уточнения причин.

В ходе очередного заседания суд встал на сторону бизнесменов. По мнению арбитража, компании «незаконно отказано в выдаче разрешения на строительство со ссылкой на прохождение по участку красных линий». Будут ли чиновники обжаловать вердикт, пока неизвестно.

Напомним, сейчас на Предмостной площади ведется строительство нового торгового центра. Первоначально предполагалось сдать объект к концу 2018 года, однако компания «Сибиряк», занимающаяся строительством, перенесла сроки из-за Универсиады-2019.

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