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Названы победители конкурса «Мисс и Мистер Красноярский край»

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Красноярск
12:31 17 Апреля 2017
красота, конкурс, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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В Красноярске выбрали «Мисс и Мистера Красноярский край».

В конкурсе приняли участие 10 юношей и 22 девушки. На протяжении полутора месяцев конкурсанты участвовали в различных мастер-классах, интеллектуальных играх, фотосессиях, занимались спортом, проходили специальную подготовку по дефиле, актерскому мастерству, участвовали в благотворительных акциях.

Финал состоялся 16 апреля в «Гранд Холле Сибирь». Конкурс состоял из нескольких этапов: визитная карточка, творческий номер, дефиле в купальниках (у девушек), а также выход в вечерних нарядах. Жюри оценивали внешний вид участников, умение держаться на сцене, оригинальность и творческие способности.

Обладателем титула «Мистер Красноярский край» стал Игорь Кальгин.

Названы победители конкурса «Мисс и Мистер Красноярский край»

«Мисс Красноярский край» стала 19-летняя студентка Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Алина Чунихина.

Названы победители конкурса «Мисс и Мистер Красноярский край»

Отметим, сетевое издание Sibnovosti.ru выступило официальным информационным партнером мероприятия. Редакция портала отметила своих фаворитов:  специальные призы достались Алина Чунихина и Виктор Яковлев.

Добавим, целью проекта является выявление участников, достойных представлять Россию на крупных международных конкурсах красоты и талантов.

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