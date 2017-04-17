Умер бывший тренер баскетбольного «Енисея» Виктор Курилов

В Красноярске скончался известный баскетбольный тренер Виктор Курилов. Об этом сообщили в пресс-службе БК «Енисей».

Виктор Денисович родился 21 октября 1949 года в поселке Теплая гора Горнозаводского района Пермской области (ныне — Пермский край). В 1972 году окончил Омский государственный институт физической культуры.

В 1979 году Курилов возглавил красноярский «Политехник» — предшественник нынешнего «Енисея». Под его руководством команда впервые сыграла в Кубке Сибири и Дальнего Востока, а в 1985 году вышла в первую группу класса «А» чемпионата СССР.

В 1996 году Курилов вернулся на пост главного тренера основной команды Красноярска, к тому моменту получившей название «Енисей». Наставник сумел вывести своих подопечных в Суперлигу, где они играли пять лет. В 1999 году Виктор Курилов уступил свое место Сергею Иванову.

После ухода из основной команды специалист занялся подготовкой молодых баскетболистов. В последние годы Курилов тренировал юношескую команду «Енисея» 2002-2003 годов рождения.

Прощание с тренером состоится 18 апреля в 14:30 на ул. Партизана Железняка, 1ж.

Фото: БК «Енисей»