ГУК – надёжный помощник ответственных жильцов

Как говорил Лев Толстой, «весна – время планов и предположений». Впрочем, это не касается Городской управляющей компании «Жилфонд». Здесь работа по содержанию и обслуживанию домов идет круглый год, воплощаются в жизнь запросы активных жителей. О новых проектах и планах на предстоящий сезон нам рассказала генеральный директор ООО «ГУК «Жилфонд» Наталья ЖАВНОВА.

- Наталья Владимировна, вы не раз говорили, что текущие ремонты управляющие компании делают круглый год. Сейчас идет большая работа по составлению плана ремонтной кампании 2017 года. Когда «Жилфонд» приступит к выполнению работ?

- Планы на 2017 год сейчас в активной стадии формирования. Составляются дефектные ведомости по итогам осенних и весенних осмотров жилых домов, которые проводились совместно с собственниками. Так, недавно в Ленинском районе наши специалисты вместе с председателем Совета дома проводили весенний осмотр и установили, что требуется ремонт системы водоотведения. Жители планировали благоустройство придомовой территории, но мы объяснили, что инженерные сети в приоритете. Собственники жилья с нами согласились, и мы вместе внесли корректировку в план ремонта их дома. В этом году отремонтируем инженерные сети, а придомовую территорию решено поставить в план на будущий год. Сейчас по всем домам ГУК «Жилфонд» идет большая работа. Выявляются недостатки - и специалисты компании обозначают приоритетные работы, необходимые каждому дому. Согласовывают с жителями их проведение. В летний период выполняется целый спектр работ: ремонт подъездов, замена систем тепло- и электроснабжения, замена оконных блоков, установка малых архитектурных форм во дворах. Уже сейчас могу сказать, что ремонтные планы на 2017 год по сравнению с прошлым годом увеличились минимум в два раза. Например, в прошлом году мы отремонтировали 254 подъезда, а в этом планируем уже 512, заменили 803 окна в предыдущем сезоне - сейчас в планах почти 2700, в прошлом году отремонтировали около 1500 погонных метров систем водоснабжения, а на этот год запланирован ремонт более 20000 погонных метров систем ГВС и ХВС.

- Принимают ли жители участие в составлении планов?

- Обязательно. Это прописано в законодательстве. В «Жилфонде» на сегодняшний день 2095 многоквартирных домов и такое же количество Советов домов и их председателей. Активисты участвуют в планировании работ, которые будут проводиться в их доме. Из наших отчетов жители знают, сколько средств дом уже накопил, а сколько соберёт до конца года. Накопления в полном объёме пойдут на ремонты этим летом. До конца 2017 года на текущий ремонт население соберёт около полумиллиарда рублей. Только от платежной дисциплины и активности жителей зависит, что будет выполнено на эти средства, и в какой срок. Собственники жилья формируют мероприятия, мы в течение года их выполняем. Из поступивших платежей рассчитываемся с подрядчиками.

- Как будете отчитываться о проделанной работе?

- Отчитываемся по двум позициям: накопления на текущий ремонт и траты на него. При этом собственники принимают выполненную работу. Скажем, жители дома поручили управляющей компании оборудовать во дворе детскую площадку. Предоставили протокол общего собрания собственников жилья, согласовали смету. А после исполнения – подписали акт выполненных работ. Этим они подтверждают, что порученная работа выполнена и их устраивает. Только после этого идет оплата работ подрядчику. И до конца первого квартала следующего года мы предоставляем населению полный отчет по проведённым ремонтам. Сейчас, например, отчитываемся за прошлый год. Наши специалисты ведут разъяснительную работу в районных дирекциях, отчеты размещены на информационных стендах в домах, направлены председателям.

- Почему важно, чтобы все УК согласовывали свои действия с жителями?

- Согласование работ с собственниками - это требование законодательства. Я думаю, наделив собственников полномочиями, государство пытается дисциплинировать жителей. Объяснить, что они владельцы не только квартир, но и подъезда, двора. И если человек поддерживает чистоту и порядок в своём жилье, то так же должен относиться и к другим территориями – за порогом квартиры. Не выставлять мусорный пакет у дверей соседей, не бросать пачку от сигарет во дворе рядом с машиной. Это зависит не только от нашей культуры, но и от активности. Если житель знает, сколько стоит установка лавочки во дворе, никогда не станет тушить об неё окурок. Сегодня собственник жилья – хозяин общих территорий, только от него зависит, насколько комфортно будет в подъезде и дворе. А управляющая организация лишь помощник в этом. Она выполняет запрос жителя.

- Вы говорили, что в 2017 году будет собрано полмиллиарда рублей на проведение текущих ремонтов в домах. Правильно ли я понимаю, что потратить эту сумму можно, только если жители будут соблюдать платежную дисциплину?

- В «Жилфонде» введён подомовой учет: деньги, собранные жителями конкретного дома, будут направлены на его ремонт. Иных источников финансирования нет. Потому люди должны четко понимать: неплатежи сказываются на содержании их жилья. Чем больше должников, тем меньше работ будет выполнено. А дома требуют ремонтов. Более того, неплатежи отражаются на работах по подготовке к отопительному сезону.

- Какова сейчас задолженность жителей за ЖКУ?

- В 2016 году общий годовой сбор составил 93,7%, в первом квартале 2017 года – 86% (в январе традиционный провал платежей). В марте уже 96%. На 1 апреля за ЖКУ жители должны 335 млн рублей. При этом с просрочкой более 30 дней – 222 млн рублей. Допустили её более 31 тысячи собственников жилья.

- Какие меры предпринимаете для устранения задолженности жителей? И что делаете, если всё-таки не платят?

- Активно работаем с дебиторской задолженностью. Основной упор делаем на досудебную работу с неплательщиками. Бывает, люди просто забывают внести квартплату. Мы им звоним и напоминаем. По всем должникам, кто категорически не платит за ЖКУ, сотрудники управления по работе с дебиторской задолженностью «Жилфонда» направляют документы в суд, после чего издается судебный приказ о взыскании, судебные приставы накладывают арест на банковские карты, автомобили, вводят запрет на выезд за рубеж. Сейчас мы активно внедряем другую форму воздействия на неплательщиков – ограничение ресурса. Будем отключать горячую воду у должников. В квартире обрезается труба, а после оплаты долга собственник должен будет сам ее восстанавливать. Более того, стоимость работ по демонтажу трубы будет также взыскана с должника. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.02.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

- Когда начнутся первые отключения?

- Сейчас мы уведомляем злостных неплательщиков о перспективе отключения горячей воды. 30 дней им дается на погашение задолженности. Если этого не произошло, приходим со сварочным аппаратом. Собственник не обеспечил доступ в квартиру - добиваемся этого через суд. Это не очень приятная процедура, она нам не нравится, но другого выхода нет. Деньги нужны на текущее содержание и ремонт домов. Искать новые варианты взыскания дебиторской задолженности нас понуждает запрос жителей. Каждая наша встреча с председателями Советов многоквартирных домов начинается с вопросов о взыскании долгов.

- Планируете в этом году проводить программу по благоустройству дворов?

- В этом году мы стали активными участниками городской программы по благоустройству «Наш двор», заявили 241 дворовую территорию. Конечно, все не попадут (всего в план Красноярска попадут 200 дворов по всем УК и ТСЖ), но программа пятилетняя, будем укрупнять заявку исходя из потребности.

В «Жилфонде» действуют и свои программы благоустройства. Мы привлекаем к ним местных жителей. Недавно, например, вручали призы победителям конкурса за самый красивый новогодний двор. Признанный лучшим двор на улице Карла Маркса, 131 получил замечательную деревянную беседку и сертификат на высадку двухметровой сизой ели. Активно работаем с общественными организациями. Прошлой весной участвовали в программе общественников «Зелёная дружина»: вместе с председателями Советов домов высаживали цветочную рассаду. Наши цветущие балконы, клумбы и палисадники занимают первые места на городских конкурсах. И в этом году мы продолжаем работу, побуждаем жителей не только благоустраивать свои дворы, но и отвечать за них, беречь.

- Можно ли отнести к благоустройству работу «Жилфонда» по павильонам? ГУК называют строгим по отношению к незаконным установкам сооружений во дворах.

- Павильоны на придомовой территории должны устанавливаться законным способом. Без протокола решения собственников (67% голосов за установку павильона) и договора на использование общедомового имущества обойтись нельзя. И если у павильона документы не в порядке, мы его снесём. На сайте «Жилфонда» размещена программа, в которую включены адреса павильонов, к которым есть претензии со стороны жителей и местных администраций или отсутствуют те или иные документы. Программа подвижная, данные быстро меняются. Скажем, если павильон урегулировал свои отношения с собственниками, он исчезнет из списка, а вновь выявленные нарушители появятся. (Думаю, список пополнится после весеннего осмотра дворовых территорий.)

Мы уже сносили незаконно установленные во дворах павильоны. Сейчас поменяли форму работы. Не просто предупреждаем нарушителя, а делаем картину публичной. Установка павильонов «на авось» в наших дворах не пройдёт. Стоит отметить, что предприниматели уже начали это понимать. Обращаются к нам, чтобы узаконить размещение торговых точек и принимают условия, которые выдвигают жители. Арендная плата, которую владельцы павильонов будут платить за пользование придомовой территорией, пойдёт на счёт дома и жители смогут потратить ее, например, на ремонтные работы или благоустройство двора. Для нас главное - спокойствие жителей.

Фото: ООО «ГУК «Жилфонд»

По материалам ООО «ГУК «Жилфонд»

Автор: Елена Миронова