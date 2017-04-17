Красноярцы жалуются на лужи около новой школы в «Иннокентьевском»

Жители микрорайона «Иннокентьевский» жалуются на большие лужи в районе строительства новой школы на ул. Молокова. Территорию заливает талой водой и дождями.

В редакцию Sibnovosti.ru обратился председатель Совета многоквартирного дома по ул. Молокова, 8. Мужчина заявил, что на протяжении последних шести лет жильцы дома требуют от администрации Советского района благоустроить близлежащую территорию. Однако чиновники отвечают, что займутся работами только после строительства школы.

«Школа строится, но ситуация вокруг дома благодаря стройке только ухудшается: например, строители вкопали столбы для временной электропроводки на благоустроенной территории (хотя рядом есть не благоустроенная), а один столб вообще просто так в грязи валяется», — жалуется красноярец.

Также местных жителей волнует проблема «мини-озер», которые скапливаются около дома после дождей. После высыхания они превращаются в болота. Жильцы попытались отвести воду собственными силами, прорыв канаву, однако осенью строители школы засыпали ее.

«Пришла весна, и результат не заставил себя долго ждать: лужа образовалась вновь. Новые обращения в департамент городского хозяйства, новые обещания разобраться с ситуацией. Администрация делает вялые попытки заставить застройщика школы решать эту проблему. В результате двое рабочих сонно ковыряют лопатами еще не совсем оттаявший грунт в попытке обустроить новую канаву. Безрезультатно», — отмечает красноярец.

По словам мужчины, он просил от чиновников провести нормальный дренаж. Однако ему ответили, что на эти работы требуется «куча согласований». Красноярец остался недоволен ответом.

Напомним, строительство новой школы на ул. Молокова стартовало в конце прошлого года. На работы выделено более 800 млн рублей. Подрядчиком выступает компания «Культбытстрой».

Фото предоставлено читателем Sibnovosti.ru