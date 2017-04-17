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Медвежат-сирот из Красноярского края заберут в Тверь

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Красноярск
09:33 17 Апреля 2017
медведь, животные, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Медвежат, найденных под Красноярском, готовы приютить в Центре реабилитации в Тверской области, сообщают в администрации конного клуба «Храброе сердце». Решается вопрос с авиакомпаниями, которые помогли бы переправить животных в Москву. В клубе готовят сопроводительные документы.

Администратор клуба, приютившего попавших в беду косолапых, Мария Третьякова рассказала, что к ним обратился житель Козульского района. Он нашел берлогу рядом с тушей убитой медведицы, и, заглянув внутрь, увидел живых медвежат.

Найденышей разместили на конюшне, накормили молоком и медом из детских бутылочек. Животных пытались пристроить в зоопарк, но «Роев ручей» не смог их забрать и посоветовал поискать приют в специализированных центрах адаптации животных.

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