Медвежат-сирот из Красноярского края заберут в Тверь

Медвежат, найденных под Красноярском, готовы приютить в Центре реабилитации в Тверской области, сообщают в администрации конного клуба «Храброе сердце». Решается вопрос с авиакомпаниями, которые помогли бы переправить животных в Москву. В клубе готовят сопроводительные документы.

Администратор клуба, приютившего попавших в беду косолапых, Мария Третьякова рассказала, что к ним обратился житель Козульского района. Он нашел берлогу рядом с тушей убитой медведицы, и, заглянув внутрь, увидел живых медвежат.

Найденышей разместили на конюшне, накормили молоком и медом из детских бутылочек. Животных пытались пристроить в зоопарк, но «Роев ручей» не смог их забрать и посоветовал поискать приют в специализированных центрах адаптации животных.