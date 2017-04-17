Сибирские красавицы вошли в число лучших на «Мисс Россия-2017»

Лидия Молодцова из Новосибирска получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Россия-2017», а Анастасия Якушева из Красноярского края вошла в топ-10 красавиц и отвечала на вопросы ведущих.

«Если бы вам предложил дать название новому химическому элементу, как бы его назвали?» — так звучал вопрос для Якушевой. «Наверное, я бы назвала это камень Мисс Россиниум», — ответила девушка.

Финал конкурса «Мисс Россия-2017» прошел вечером в субботу на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village. Финалистками стали девушки из 50 регионов страны. Победительницей стала Полина Попова из Свердловской области. Ей была вручена корона из белого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Кроме того, «Мисс Россия» получила денежный приз — 3 млн рублей — и автомобиль Hyundai Solaris. Победа дает ей право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, титул второй вице-мисс получила Альбина Ахтямова из Башкортостана. Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

Отметим, красноярской участнице Анастасии Якушевой 19 лет, на сайте конкурса своим хобби она назвала бокс, о себе написала, что принимала участие в съемках документального фильма о знаменитом итальянском фотографе Лунарди. Журналистам «КП» удалось узнать, что Анастасия родом из Железногорска (Красноярский край). Здесь она пошла в первый класс и начала обучаться бальным танцам. Позднее девушка в составе местного ансамбля она объездила полстраны — от Владивостока до Москвы. После чего по решению родителей вместе со старшим братом уехала жить и учиться в Америку. С 8 по 12 класс она училась в Riverview High School во Флориде. А затем, по ее собственным словам, поступила учиться в «Международном университете Монако».

«Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведен в 1927 году в Париже. С 1993 года организацией конкурса занимается ЗАО «Русский стандарт». C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации. В прошлом году эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью 1 млн долларов получила 18-летняя жительница Тюмени Яна Добровольская. В 2015 году конкурс выиграла 21-летняя студентка из Екатеринбурга София Никитчук.