17 апреля
Красноярск
погода +11 °C
курсы валют
56.29
 
€ 59.78
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Сибирские красавицы вошли в число лучших на «Мисс Россия-2017»

Главная Общество
Красноярск
09:14 17 Апреля 2017
общество, культура, конкурс, красота
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Лидия Молодцова из Новосибирска получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Россия-2017», а Анастасия Якушева из Красноярского края вошла в топ-10 красавиц и отвечала на вопросы ведущих.

«Если бы вам предложил дать название новому химическому элементу, как бы его назвали?» — так звучал вопрос для Якушевой. «Наверное, я бы назвала это камень Мисс Россиниум», — ответила девушка.

Финал конкурса «Мисс Россия-2017» прошел вечером в субботу на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village. Финалистками стали девушки из 50 регионов страны. Победительницей стала Полина Попова из Свердловской области. Ей была вручена корона из белого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Кроме того, «Мисс Россия» получила денежный приз — 3 млн рублей — и автомобиль Hyundai Solaris. Победа дает ей право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, титул второй вице-мисс получила Альбина Ахтямова из Башкортостана. Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

Отметим, красноярской участнице  Анастасии Якушевой 19 лет, на сайте конкурса своим хобби она назвала бокс, о себе написала, что принимала участие в съемках документального фильма о знаменитом итальянском фотографе Лунарди. Журналистам «КП» удалось узнать, что Анастасия родом из Железногорска (Красноярский край). Здесь она пошла в первый класс и начала обучаться бальным танцам. Позднее девушка в составе местного ансамбля она объездила полстраны — от Владивостока до Москвы. После чего по решению родителей вместе со старшим братом уехала жить и учиться в Америку. С 8 по 12 класс она училась в Riverview High School во Флориде. А затем, по ее собственным словам, поступила учиться в «Международном университете Монако».

«Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведен в 1927 году в Париже. С 1993 года организацией конкурса занимается ЗАО «Русский стандарт». C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации. В прошлом году эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью 1 млн долларов получила 18-летняя жительница Тюмени Яна Добровольская. В 2015 году конкурс выиграла 21-летняя студентка из Екатеринбурга София Никитчук.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Медвежат-сирот из Красноярского края заберут в Тверь

Медвежат-сирот из Красноярского края заберут в Тверь

17 Апреля 2017 г.
Решается вопрос с авиакомпаниями, которые помогли бы с транспортировкой
Новости Красноярска: В Красноярск придут дожди с сильным ветром

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

17 Апреля 2017 г.
Сухая погода ожидается только в субботу
Новости Красноярска: В детском городе «Чадограде» выбрали мэра и членов Городского совета

В детском городе «Чадограде» выбрали мэра и членов Городского совета

17 Апреля 2017 г.
Кандидаты готовились к выборам в течение месяца
Новости Красноярска: Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

16 Апреля 2017 г.
В соревновании приняли участие 16 финалисток
Новости Красноярска: Airbus из Токио сел в Красноярске из-за больной пассажирки

Airbus из Токио сел в Красноярске из-за больной пассажирки

16 Апреля 2017 г.
Пассажирке потребовалась инъекция инсулина

В Красноярске в ДТП с такси пострадали два человека

15 Апреля 2017 г.
Виновность кого-то из водителей до сих пор не установлена
Новости компаний
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
11/04
Лучшие в «Контрольной закупке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В колбасе из красноярских магазинов нашли канцерогены и субпродукты

В колбасе из красноярских магазинов нашли канцерогены и субпродукты

13 Апреля 2017 г.
Специалисты проверяли «Докторскую» колбасу
Новости Красноярска: В мэрии не смогли рассказать, куда ушли доходы от платных парковок

В мэрии не смогли рассказать, куда ушли доходы от платных парковок

12 Апреля 2017 г.
За три года в бюджет Красноярска поступило более 0,5 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске пешеход разгромил иномарку на «зебре»

В Красноярске пешеход разгромил иномарку на «зебре»

12 Апреля 2017 г.
Мужчина запрыгнул на капот и начал пинать машину
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.