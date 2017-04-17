В детском городе «Чадограде» выбрали мэра и членов Городского совета

2 апреля посетители детского центра «Чадоград» впервые приняли участие в выборах. Дети проголосовали за самого достойного кандидата на должность мэра «Чадограда», а также выбрали его помощников — членов Городского совета.

Кандидаты готовились к выборам в течение месяца. Дети выполняли задания, готовили свою предвыборную компанию, а также записывали видео-обращения к горожанам.

В результате избиратели сделали ответственный выбор. Теперь в «Чадограде» появился мэр, его заместитель, а также министры культуры, финансов, транспорта и чрезвычайных ситуация.

Но на этом работа не заканчивается. Теперь перед городскими властями стоят очень ответственные задачи. Им нужно реализовать те идеи, которые они озвучивали во время предвыборной кампании. Дети должны проявить смелость в борьбе с внезапными пожарами, решить трудные головоломки и найти язык с самым несговорчивым жителем. Но маленькие чиновники готовы к трудностям — ведь они получают за свою работу заработную плату.

Главу «Чадограду» и его помощников будут выбирать каждый год. Такая форма социальной активности помогает детям с малых лет почувствовать себя неотъемлемой частью общества, а также через реализацию понять, что же такое гражданское общество. С помощью игры дети учатся использовать социальные, предпринимательские, информационные технологии для создания проекта, решающего конкретные задачи города профессий. «Игры в выборы» помогают ребенку включиться в общественно-полезную деятельность, привить ему ответственность перед обществом, а также активизировать самые лучшие его черты характера.

«Чадоград» — это детский город в миниатюре. Здесь есть улицы и здания, больница, мэрия, почта, телецентр, полиция, пожарная часть, автодром и даже аэродром с настоящим самолетом. По соседству с «Чадоградом» расположен «Мегалэнд» — суперсовременный парк развлечений. Здесь есть экстрим-парк — «веревочные джунгли», где дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные трассы высотой от 50 см до 12 м над уровнем пола. Помим этого в «Мегалэнде» присутствует и традиционная развлекательная часть из лабиринта, обширного парка игровых автоматов. В парке есть уютная пиццерия, где можно устроить праздничный банкет.

«Чадоград» и «Мегалэнд» находятся на 3 этаже ТРЦ «Планета» (вход рядом с магазином «Спортмастер»).

Фото: город профессий «Чадоград»

По материалам города профессий «Чадоград»