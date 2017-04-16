Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

В конкурсе красоты, организованном в ТРЦ «Планета» в Красноярске, победила студентка КрасГМУ. Финал конкурса красоты состоялся в субботу, 15 апреля, в центральном атриуме комплекса.

В соревновании приняли участие 16 финалисток, которые подали заявку на участие и сделавшие покупку от 500 рублей в ТРЦ с 1 по 31 марта. Девушкам-участницам — от 19 до 29 лет. Участницы конкурса показали танцевальное шоу, продемонстрировали навыки дефиле в модных показах, сразились в интеллектуальном конкурсе.

Победительница — 19-летняя студентка КрасГМУ Башкирова Анна — получила 200 тысяч рублей на шопинг в «Планете».

Также в минувшую субботу в ТРЦ подвели итоги акции «Вам повезет». Посетителям центра предлагали испытать свою удачу, опустив в специальный ящик купоны, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов. Победительнице — студентке ИНиГ СФУ Екатерине Лучкив — вручили ключи от нового автомобиля Ford Fiesta.

Фото: пресс-служба ТРЦ