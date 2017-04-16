Airbus из Токио сел в Красноярске из-за больной пассажирки

Вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Токио в Москву, передает ТАСС.

Во время полета 27-летней пассажирке стало плохо, ей потребовалась инъекция инсулина, поскольку девушка страдает сахарным диабетом. Экипаж принял решение выполнить незапланированную посадку.

Самолет сел в Емельяново, согласно онлайн-табло аэропорта, в 17:18, и женщине были вызваны медики. После того как ей оказали помощь, судно продолжило рейс в Шереметьево. Из Емельяново самолет вылетел уже в 18:17.