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В Красноярске в ДТП с такси пострадали два человека

Главная Общество
Красноярск
15:19 15 Апреля 2017
дтп, авария, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В ночь на 15 апреля на перекрестке пр. Комсомольский и ул. Мате Залки автомобиль Škoda протаранил Daewoo Nexia. Видео с места происшествия опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автомобиль, который ехал в крайней правой полосе на высокой скорости, таранит автомобиль, который собирался повернуть. По свидетельствам очевидцев, которые оставляют свои комментарии под видео аварии в соцсетях, Škoda использовалась как такси. На кадрах запечатлена машина с логотипом «Хорошее такси».

Виновность кого-то из водителей до сих пор не установлена — полицейским еще предстоит выяснить, корректно ли работал светофор в момент аварии.

По предварительной информации, в автомобиле Daewoo пострадал 26-летний водитель и его 24-летний пассажир. 29-летний водитель автомобиля Škoda не пострадал. Водителей на месте освидетельствовали на состояние опьянения — результат отрицательный.

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