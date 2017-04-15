В Красноярске в ДТП с такси пострадали два человека

В ночь на 15 апреля на перекрестке пр. Комсомольский и ул. Мате Залки автомобиль Škoda протаранил Daewoo Nexia. Видео с места происшествия опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автомобиль, который ехал в крайней правой полосе на высокой скорости, таранит автомобиль, который собирался повернуть. По свидетельствам очевидцев, которые оставляют свои комментарии под видео аварии в соцсетях, Škoda использовалась как такси. На кадрах запечатлена машина с логотипом «Хорошее такси».

Виновность кого-то из водителей до сих пор не установлена — полицейским еще предстоит выяснить, корректно ли работал светофор в момент аварии.

По предварительной информации, в автомобиле Daewoo пострадал 26-летний водитель и его 24-летний пассажир. 29-летний водитель автомобиля Škoda не пострадал. Водителей на месте освидетельствовали на состояние опьянения — результат отрицательный.