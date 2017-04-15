Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах за прошлый год. Самым состоятельным народным избранником стал единоросс Андрей Палкин — он заработал 678,47 млн рублей. При этом доходы спикера нижней палаты Вячеслава Володина, который по итогам 2015 года стал самым богатым чиновником в администрации президента РФ, снизились на 25 млн рублей.

Самый богатый представитель Красноярского края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров. Он задекларировал доход в 20,5 млн рублей. Имеет земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2 тысячи кв.м., квадроцикл РМ500.

Далее следует член фракции «Единая Россия» Лариса Кармазина с доходом 5,08 млн рублей, имеет земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, участок под индивидуальное строительство, жилой дом и овощехранилище. Супруг парламентария заработал 1,7 млн., имеет Toyota Caldina, снегоход Yamaha Viking 540 IV и трактор TY-244.

Депутат Лариса Шойгу заработала 5,1 млн рублей, ее супруг — 1,4 млн. Владеют квартирой и автомобилем Volkswagen Tiguan.

Член комитета Госдумы по энергетике Петр Пимашков задекларировал доход 4,9 млн рублей. В собственности есть две квартиры площадью 189 и 137 кв.метров, а также катер Grizzly 490 DС.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заработал в 2016 году 3,6 млн рублей. Во владении — квартира, гараж с подвалом, земельные участки, автомобиль Toyota Venza.

Депутат Виктор Зубарев заработал 3,2 млн. В собственности — жилой дом площадью 406 кв.м., автомобиль Lexus LS600.

Депутат Государственной Думы Сергей Натаров заработал 1,3 млн рублей. Имеет квартиру площадью 149 кв.м., автомобиль Toyota Camry (супруга парламентария владеет Land Rover Range Rover).

Согласно данным деклараций, около 20 депутатов Госдумы имеют недвижимость за рубежом. Среди зарубежной недвижимости, которой владеют парламентарии и их супруги, — квартиры в Испании, Чехии, Латвии, Швейцарии, дом и земельный участок в Великобритании, хутор в Финляндии и кладовка в Чехии.

Среди задекларированного народными избранниками транспорта встречается как отечественный автопром и люксовые модели иномарок, так и необычный транспорт, в том числе автомобили медицинской службы, автокран специализированный и парусные суда. Самыми распространенными среди депутатов марками автомобилей являются Mercedes, Porsche Cayenne, Land Rover, Audi, Lexus, BMW и Infinity.