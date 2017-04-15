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У туриста после отдыха в Таиланде обнаружили острое инфекционное заболевание

Главная Общество
Красноярск
09:05 15 Апреля 2017
общество, происшествия, болезнь, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярском аэропорту Емельяново у туриста, приехавшего из Таиланда (Краби), обнаружили сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 4 марта. Всех людей, контактировавших с зараженным, отправили на обследование, а пациента — в больницу на лечение.

Также в пресс-службе отметили, что за прошлый год в аэропорту «Емельяново» было зарегистрировано 8 пассажиров с инфекционными заболеваниями. В управлении отметили, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика и лихорадкой Денге в пунктах пропуска усилили контроль качества проведения профилактических мероприятий.

Ранее Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сальмонеллеза в Европе. Заболевание наблюдается в десяти странах — Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. Случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных на территории Польши.

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