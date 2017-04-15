В красноярской Покровке на проезжей части провалился участок асфальта

В красноярском микрорайоне Покровский на ул. Березина, на пересечении с ул. Сосновского, провалился асфальт. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 14 апреля. На фотографиях из социальных сетей видно, что асфальт «надломился», сложился и провалился практически на метр.

По предварительным данным, в этом месте проходит труба водоснабжения, на которой образовался порыв. Поврежденный участок дороги перекрыт для движения транспорта в обе стороны. Ширина провала составляет около 5 метров.

По данным департамента городского хозяйства, сразу же асфальт восстанавливать не будут, в первую очередь яму предстоит засыпать щебнем.