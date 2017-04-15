По делу о рейдерском захвате фирмы «Монолит плюс» вынесен приговор

Суд вынес приговор по громкому делу о рейдерском захвате фирмы ООО «Монолит плюс» с миллиардными активами. Подробнее об этом рассказали в ГУ СК РФ по краю.

По версии следствия, в 2014 году двое мужчин 32 и 37 лет «провернули» тайную схему по захвату фирмы, в имуществе которой находились многочисленные склады в Советском районе, оценивающиеся в 1,2 млрд руб. Директор фирмы одновременно являлся единственным учредителем, а значит, только он мог совершать сделки по продаже имущества компании.

Рейдер со своим подельником изготовили поддельный паспорт на имя владельца компании, который являлся точной копией настоящего документа, была заменена лишь фотография. Играть роль учредителя злоумышленники пригласили бездомного. Осенью они обратились в налоговую и под предлогом потери документов получили дубликаты документов.

«После этого они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не подозревала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже 100% доли в уставном капитале захваченной компании. Продолжая реализовывать преступный умысел, обвиняемые вернулись в Красноярск», — рассказали в ГСУ СКР по краю.

Далее, чтобы продать имущество, сообщники снова пошли в налоговую и зарегистрировали решение о незаконном назначении на должность директора нового единственного учредителя. Тем самым подсудимые получили полное право распоряжаться имуществом компании, полагает следствие.

Но в это время в налоговую за необходимой выпиской обратился законный владелец ООО, который даже не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Так он и узнал, что больше не является ни учредителем, ни директором фирмы, после чего обратился в полицию.

В настоящее время ему вернули право собственности на компанию. Мошенникам суд назначил 4,3 и 3,2 года лишения свободы в колонии общего режима.