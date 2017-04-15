16 апреля
Красноярск
погода +10 °C
курсы валют
56.29
 
€ 59.78
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

По делу о рейдерском захвате фирмы «Монолит плюс» вынесен приговор

Главная Общество
Красноярск
08:41 15 Апреля 2017
общество, происшествия, суд, захват
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Суд вынес приговор по громкому делу о рейдерском захвате фирмы ООО «Монолит плюс» с миллиардными активами. Подробнее об этом рассказали в ГУ СК РФ по краю.

По версии следствия, в 2014 году двое мужчин 32 и 37 лет «провернули» тайную схему по захвату фирмы, в имуществе которой находились многочисленные склады в Советском районе, оценивающиеся в 1,2 млрд руб. Директор фирмы одновременно являлся единственным учредителем, а значит, только он мог совершать сделки по продаже имущества компании.

Рейдер со своим подельником изготовили поддельный паспорт на имя владельца компании, который являлся точной копией настоящего документа, была заменена лишь фотография. Играть роль учредителя злоумышленники пригласили бездомного. Осенью они обратились в налоговую и под предлогом потери документов получили дубликаты документов.

«После этого они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не подозревала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже 100% доли в уставном капитале захваченной компании. Продолжая реализовывать преступный умысел, обвиняемые вернулись в Красноярск», — рассказали в ГСУ СКР по краю.

Далее, чтобы продать имущество, сообщники снова пошли в налоговую и зарегистрировали решение о незаконном назначении на должность директора нового единственного учредителя. Тем самым подсудимые получили полное право распоряжаться имуществом компании, полагает следствие.

Но в это время в налоговую за необходимой выпиской обратился законный владелец ООО, который даже не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Так он и узнал, что больше не является ни учредителем, ни директором фирмы, после чего обратился в полицию.

В настоящее время ему вернули право собственности на компанию. Мошенникам суд назначил 4,3 и 3,2 года лишения свободы в колонии общего режима.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

16 Апреля 2017 г.
В соревновании приняли участие 16 финалисток
Новости Красноярска: Airbus из Токио сел в Красноярске из-за больной пассажирки

Airbus из Токио сел в Красноярске из-за больной пассажирки

16 Апреля 2017 г.
Пассажирке потребовалась инъекция инсулина

В Красноярске в ДТП с такси пострадали два человека

15 Апреля 2017 г.
Виновность кого-то из водителей до сих пор не установлена
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

15 Апреля 2017 г.
Самый богатый представитель края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров
Новости Красноярска: У туриста после отдыха в Таиланде обнаружили острое инфекционное заболевание

У туриста после отдыха в Таиланде обнаружили острое инфекционное заболевание

15 Апреля 2017 г.
Инцидент произошел 4 марта
Новости Красноярска: В красноярской Покровке на проезжей части провалился участок асфальта

В красноярской Покровке на проезжей части провалился участок асфальта

15 Апреля 2017 г.
В первую очередь яму предстоит засыпать щебнем
Новости компаний
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
11/04
Лучшие в «Контрольной закупке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

14 Апреля 2017 г.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

14 Апреля 2017 г.
Еще двоих пассажиров ВАЗа доставили в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.