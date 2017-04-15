Парламентарии и чиновники отчитались о заработках и имуществе

Чиновники администрации президента (АП), правительства и члены Совета федерации (СФ) обнародовали декларации о доходах за 2016 год.

Заработки премьера и президента снизились, но незначительно. Владимир Путин отчитался о 8,85 млн руб. (8,9 млн в 2015 году). В собственности Путина остается земельный участок в Подмосковье, квартира и небольшой гараж в Санкт-Петербурге. С любимыми транспортными средствами глава государства не прощается который год: президент владеет двумя раритетными «Волгами», прицепом «Скиф» 1987 года выпуска и внедорожником «Нива», покупкой которого он хвастался в 2009 году во время поездки на «АвтоВАЗ».

Премьер РФ Дмитрий Медведев заработал за прошлый год 8,6 млн рублей — на 180 тыс. меньше, чем в 2015 году. В пресс-службе правительства объяснили снижение доходов премьера «уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему». У президента и премьера не обновились ни автопарк, ни недвижимое имущество. Как и в предыдущие годы, из недвижимого имущества за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России. Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована в собственности главы правительства, и в пользовании его супруги, теперь значится только в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой. В гараже главы правительства по-прежнему два раритетных автомобиля — «легковушки» ГАЗ 20 и ГАЗ 21.

Самая богатая семья в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. На двоих они заработали 133,6 млн руб., причем доход Навки в десять раз больше, чем у ее супруга. В собственности у них семь квартир (общая площадь — 773 кв. м) и два дома (1905,8 кв. м).

Бывший губернатор Красноярского края, ныне министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, задекларировав доход в 582 млн рублей, возглавил список членов правительства по уровню доходов в 2016 году, переместив на второе место прошлогоднего лидера министра РФ Михаила Абызова. Кузнецову принадлежат десять земельных участков в России площадью от 958 до 1553 кв. м и один жилой дом (563,6 кв. м), все находится в индивидуальной собственности. Еще одним участком (3385 кв. м), который расположен во Франции, министр владеет на правах совместной собственности, такая же форма владения и у жилого дома во Франции площадью 180 кв. м. Кроме того, Кузнецов лично владеет квартирой во Франции (109,3 кв. м), четырьмя гаражами (три из них во Франции). В автопарке у Кузнецова — Mercedes-Benz A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB.

Бывший губернатор Красноярского края, ныне заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин заработал более 60 млн рублей. В собственности — земельные участки и квартиры в России, особняк в Италии площадью 818 кв.м., автомобили Bentley Arnage, Jaguar Daimler, Mercedes-Benz CL65 AMG.

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2016 году составил порядка 23 млн руб.

Глава комитета по законодательству, представитель Красноярского края в Совете Федерации Андрей Клишас задекларировал доход 5,6 млн рублей, его супруга — 2,3 млн. Клишас уже несколько лет декларирует дом с участком в Швейцарии. Площадь участка составляет 543 квадратных метра, дома — 432 квадратных метра. Также в собственности сенатора несколько участков под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом и три квартиры, автомобиль Jaguar XJ.

Еще один представитель Красноярского края — Валерий Семенов — задекларировал годовой доход 5,2 млн рублей. Владеет несколькими участками и квартирами, а также автомобилями Land Rover Discovery и Honda Pilot.

Добавим, Госдума обычно публикует декларации парламентариев чуть позднее, чем коллеги из Кремля, правительства и Совфеда. Но содержание документов редко разочаровывает публику. В прошлом году в нижней палате парламента насчитали 17 человек с годовым доходом больше 100 млн рублей. После сентябрьских выборов состав Госдумы обновился почти наполовину, а значит, и здесь возможны сюрпризы.