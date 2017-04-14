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Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго готова к работе в весенний период

Главная Общество
Красноярск
17:09 14 Апреля 2017
гэс, паводки, готовность, вода, работа
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Енисейское бассейновое водное управление (ЕБВУ) на очередном заседании установило для Красноярской ГЭС режим работы до 4 мая 2017 года. Среднесуточные сбросные расходы установлены в диапазоне 2700-2900 м3/с, при этом режим может быть скорректирован в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки.

Уровень верхнего бьефа Красноярского водохранилища на 12.04.2017г. составил 231,21 м (над уровнем Балтийского моря); средний уровень нижнего бьефа - 145,04 м. Среднесуточный приток к створу водохранилища - 2190 м³/с, при этом боковая проточность - 740 м³/с.

В преддверии весеннего половодья на Красноярской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Валерия Денисова. В период с 27.03.2017 по 31.03.2017 комиссия произвела проверку и осмотр гидротехнических сооружений, зданий, объектов механического и электротехнического оборудования, подъемных устройств, средств автоматики, связи Красноярской ГЭС и отмечает: ремонты и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, устройств связи производятся по утвержденным графикам, предусматривающим готовность к работе в условиях повышенной водности в весенне-летний период. Подготовлены нештатные аварийно-спасательные формирования. Обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти г.Дивногорска Красноярского края, местными паводковыми комиссиями, территориальными органами МЧС, средствами массовой информации и территориальными подразделениями Росгидромета.

Фото: пресс-служба ПАО «Красноярская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Красноярская ГЭС»

 

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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