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Красноярец отсудил компенсацию за оторванный в колонии палец

Главная Общество
Красноярск
16:59 14 Апреля 2017
суд, общество, тюрьма, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший заключенный из Красноярска отсудил 70 тысяч рублей за оторванную на тюремном производстве фалангу пальца. При этом в исковом заявлении мужчина требовал от руководства колонии 300 тысяч рублей. Материалы гражданского дела опубликованы на сайте краевого суда.

Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №13 Кежемского района. В июле 2014 года его устроили резчиком по дереву в столярный цех. Спустя несколько месяцев заключенный получил травму, после чего ему ампутировали часть пальца руки.

«Согласно акту о несчастном случае на производстве, с пострадавшим не проводилось обучение охране труда, и он был допущен к работе без соответствующей квалификации», — говорится в материалах.

Суд установил, что истцу был причине легкий вред здоровью. Как выяснилось, сотрудники колонии не обеспечили контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и безопасность работника.

В январе 2017 года судья постановил взыскать с руководства колонии компенсацию за травму. В апелляции ответчик попросил отменить решение, но краевой суд оставил его без изменений.

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