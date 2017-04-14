Красноярец отсудил компенсацию за оторванный в колонии палец

Бывший заключенный из Красноярска отсудил 70 тысяч рублей за оторванную на тюремном производстве фалангу пальца. При этом в исковом заявлении мужчина требовал от руководства колонии 300 тысяч рублей. Материалы гражданского дела опубликованы на сайте краевого суда.

Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №13 Кежемского района. В июле 2014 года его устроили резчиком по дереву в столярный цех. Спустя несколько месяцев заключенный получил травму, после чего ему ампутировали часть пальца руки.

«Согласно акту о несчастном случае на производстве, с пострадавшим не проводилось обучение охране труда, и он был допущен к работе без соответствующей квалификации», — говорится в материалах.

Суд установил, что истцу был причине легкий вред здоровью. Как выяснилось, сотрудники колонии не обеспечили контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и безопасность работника.

В январе 2017 года судья постановил взыскать с руководства колонии компенсацию за травму. В апелляции ответчик попросил отменить решение, но краевой суд оставил его без изменений.