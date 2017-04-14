При ремонте плитки в Красноярске рабочие испортили брусчатку

В центре Красноярска рабочие начали ремонтировать тактильную плитку, предназначенную для инвалидов по зрению. Качество работ вызвало вопросы у городских и краевых властей.

На видео, которое снял красноярский депутат Владимир Владимиров, показано, как двое мастеров на пр. Мира замазывают образовавшиеся щели цементом. При этом строительный материал накладывался и на брусчатку.

На вопросы депутата Владимирова рабочие ответить не смогли. Народный избранник попытался узнать, кто придумал такой метод ремонта плит. Ранее краевой парламентарий Илья Зайцев призывал мэрию «качественно все переделать», однако требования услышаны не были.

«Замазать все, что плохо сделано. Очередное инновационное решение. Посмотрим, что по этом поводу скажет прокуратура», — написал Зайцев на своей странице в соцсетях.

Напомним, в начале апреля красноярцы заметили, что тактильная плитка в Красноярскt начала разрушаться всего через полгода после установки. Большие щели начали доставлять дискомфорт жителям. При этом сумма, которую выделили на реализации социального проекта, оказалась довольно весомой — более 3 млн рублей.

Фото: Илья Зайцев / Facebook