В Красноярск для обмена опытом прибыла делегация из Хабаровска

Делегация из города Хабаровска прибыла в Красноярск для обмена опытом по разным направлениям муниципальной работы. Среди гостей — 15 чиновников из разных департаментов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, гостям было интересно изучить Единую муниципальную геоинформационную систему.

«У нас пока такой единой системы нет, — отметил начальник отдела геолого-геодезической службы департамента архитектуры, строительства и землепользования города Хабаровска Аркадий Бурцан, — различные структуры обмениваются информацией, при этом возникают проблемы, связанные с потерей управляемости из-за сложности сведения разнородных данных в единую картину. Создание единой геоинформационной системы — задача необходимая, но очень сложная. В Красноярске она уже решена, и мы изучаем ваш опыт, чтобы потом использовать у себя».

Хабаровчане, в свою очередь, поделились многолетним опытом по реализации проекта развития застроенных территорий. Там расходы и организацию процесса расселения граждан из ветхих и аварийных домов берет на себя только застройщик, администрация города оказывает содействие в части технических условий и в других организационно-технических вопросах.

Чиновники отметили, что, несмотря на то, что в Красноярске программы РЗТ масштабно начали реализовываться только с 2014 года, в городе найден очень интересный механизм частно-государственного партнерства – объединение программ РЗТ с программами сноса аварийного жилья.

«С одной стороны, все муниципальные образования работают в рамках единого федерального законодательства, но с другой – в каждом регионе есть свои особенности, своя правоприменительная практика, свои наработки. Важно взаимодействовать между собой, чтобы совершенствовать различные процессы муниципальной деятельности», — отметил руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.

По его словам, Красноярску может быть интересен опыт хабаровчан в структурировании сведений об инженерных коммуникациях. В городе такая база, объединяющая данные о сетях, принадлежащих различным ресурсоснабжающим организациям, пока только создается.

По материалам пресс-службы городской администрации