15 февраля
Красноярск
погода -15 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярск для обмена опытом прибыла делегация из Хабаровска

Главная Общество
Красноярск
17:01 15 Февраля 2017
общество, администрация, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Делегация из города Хабаровска прибыла в Красноярск для обмена опытом по разным направлениям муниципальной работы. Среди гостей — 15 чиновников из разных департаментов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, гостям было интересно изучить Единую муниципальную геоинформационную систему.

«У нас пока такой единой системы нет, — отметил начальник отдела геолого-геодезической службы департамента архитектуры, строительства и землепользования города Хабаровска Аркадий Бурцан, — различные структуры обмениваются информацией, при этом возникают проблемы, связанные с потерей управляемости из-за сложности сведения разнородных данных в единую картину. Создание единой геоинформационной системы — задача необходимая, но очень сложная. В Красноярске она уже решена, и мы изучаем ваш опыт, чтобы потом использовать у себя».

Хабаровчане, в свою очередь, поделились многолетним опытом по реализации проекта развития застроенных территорий. Там расходы и организацию процесса расселения граждан из ветхих и аварийных домов берет на себя только застройщик, администрация города оказывает содействие в части технических условий и в других организационно-технических вопросах.

Чиновники отметили, что, несмотря на то, что в Красноярске программы РЗТ масштабно начали реализовываться только с 2014 года, в городе найден очень интересный механизм частно-государственного партнерства – объединение программ РЗТ с программами сноса аварийного жилья.

«С одной стороны, все муниципальные образования работают в рамках единого федерального законодательства, но с другой – в  каждом регионе есть свои особенности, своя правоприменительная практика, свои наработки. Важно взаимодействовать между собой, чтобы совершенствовать различные процессы муниципальной деятельности», — отметил руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.

По его словам, Красноярску может быть интересен опыт хабаровчан в структурировании сведений об инженерных коммуникациях. В городе такая база, объединяющая данные о сетях, принадлежащих различным ресурсоснабжающим организациям, пока только создается.

По материалам пресс-службы городской администрации

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пассажиры рейса «Лондон — Шанхай» вылетят из Красноярска резервным бортом

Пассажиры рейса «Лондон — Шанхай» вылетят из Красноярска резервным бортом

15 Февраля 2017 г.
Сейчас люди размещены в аэропорту «Емельяново»
Новости Красноярска: В Красноярском крае вахтовикам выплатили долги на 8 млн рублей

В Красноярском крае вахтовикам выплатили долги на 8 млн рублей

15 Февраля 2017 г.
Руководителя могут привлечь к уголовной ответственности
Новости Красноярска: Контролеру строительства съезда с 4 моста отказали в подписании контракта

Контролеру строительства съезда с 4 моста отказали в подписании контракта

15 Февраля 2017 г.
Победитель торгов предоставил недостоверные данные о своей деятельности
Новости Красноярска: В СФУ разработали систему скидок студентам-платникам за хорошую учебу

В СФУ разработали систему скидок студентам-платникам за хорошую учебу

15 Февраля 2017 г.
«Скидка» распространяется на все время обучения
Новости Красноярска: В Красноярске «вынужденно» закрылся кризисный центр для жертв насилия

В Красноярске «вынужденно» закрылся кризисный центр для жертв насилия

15 Февраля 2017 г.
Руководитель организации Ольга Суворова освободила помещение
Новости Красноярска: В торговых центрах Красноярска могут запретить контактные зоопарки

В торговых центрах Красноярска могут запретить контактные зоопарки

15 Февраля 2017 г.
Такого решения добиваются московские активисты
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сбивший ребенка красноярец потребовал компенсацию «за сильные переживания»

Сбивший ребенка красноярец потребовал компенсацию «за сильные переживания»

10 Февраля 2017 г.
Мужчина через суд попытался взыскать 500 тыс. рублей
Новости Красноярска: Из заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали 27-летнего туриста со сломанной ногой

Из заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали 27-летнего туриста со сломанной ногой

12 Февраля 2017 г.
Мужчина обратился за помощью сам
Новости Красноярска: Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

10 Февраля 2017 г.
Девочку удалось спасти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.