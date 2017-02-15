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Для красноярских льготников отменят бумажные проездные талоны

Главная Общество
Красноярск
17:20 15 Февраля 2017
соцуслуги, транспорт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 июня единая социальная транспортная карта льготника будет внедрена на всей территории Красноярского края. Решение принято на заседании правительства региона.

Проект единого автоматизированного учета льготных граждан с помощью транспортной карты в общественном транспорте реализуется поэтапно. Первым пунктом в этом проекте стала замена бумажного проездного билета на карточку. Сейчас пластиковый талон доступен жителям 28 районов и городов Красноярского края, а летом к системе подключат остальные 33 территории.

В правительстве отметили, что электронный проездной билет удобен для пассажиров. Переход на автоматизированную систему учета позволяет упорядочить расчеты с перевозчиками и повысить эффективность использования бюджетных средств.

Чтобы льготникам было удобно, новые территории будут подключать к системе в течение двух месяцев. К концу июля бумажные проездные билеты утратят свою силу.

Напомним, что один раз в месяц льготный пассажир может приобрести по электронной транспортной карте 36 базовых поездок за 155 рублей. При необходимости можно пополнить социальную карту дополнительными поездками.

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