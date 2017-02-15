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Пассажиры рейса «Лондон — Шанхай» вылетят из Красноярска резервным бортом

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Красноярск
16:04 15 Февраля 2017
общество, авиакомпания, красноярск, аэропорт, емельяново, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пассажиры летевшего из Лондона в Шанхай самолета авиакомпании China Eastern отправятся из Красноярска резервным бортом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Емельяново».

Напомним, утром 15 февраля самолет совершил аварийную посадку в Красноярске. Причиной стал отказ одного из двигателей. На борту авиалайнера находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа. Никто не пострадал.

По данным представителей «Емельяново», China Eastern направила в Красноярск свой самолет. Прибытие лайнера ожидается 15 февраля в 23:00. Заключение по вылету неисправного борта вынесут эксперты, которые также прилетят резервным бортом.

Сейчас все пассажиры находятся в транзитном зале «Емельяново». С ними работают сотрудники аэропорта.

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