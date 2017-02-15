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Контролеру строительства съезда с 4 моста отказали в подписании контракта

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Красноярск
15:16 15 Февраля 2017
общество, красноярск, строительство, контракт, аукцион, торги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) отказалось подписывать контракт с контролером строительства развязки на ул. Волочаевской. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Напомним, итоги аукциона на ведение контроля над работами были подведены в конце января. Победителем стал минусинский «Центр строительного контроля», снизивший первоначальную цену контракта (около 61 млн рублей) почти втрое — до 23,9 млн рублей.

Позже выяснилось, что компания предоставила недостоверные данные о своем соответствии заявленным требованиям. Учитывая эту информацию, КрУДор принял решение отказать в заключении договора.

Теперь на ведение работ будут объявлены новые торги. Дата проведения аукциона пока неизвестна.

Согласно материалам конкурса, победителю требуется регулярно контролировать документацию и качество используемых материалов, а также инспектировать объемы работ и график их исполнения. Кроме того, специалистам нужно постоянно проводить исследования в лабораториях. Контроль устанавливается до 15 декабря 2018 года.

Напомним, строительством развязки в Николаевке занимается компания «Сибиряк». Стоимость работ оценивается в 3,28 млрд рублей. Дорога соединит 4 мост и Студгородок напрямую, что позволит разгрузить центр Красноярска.

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