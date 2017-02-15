15 февраля
Красноярск
погода -14 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярском крае вахтовикам выплатили долги на 8 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:20 15 Февраля 2017
зарплата, долг, общество, красноярск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Крупную российскую компанию «Интерпром» обязали погасить крупные долги по заработной плате. В общей сложности предприятие задолжало работающим в фирме вахтовикам 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Прокуроры выяснили, что у предприятия образовалась задолженность по зарплате перед сотрудниками на территории Курагинского района. Также фирма не платила своим работникам в Забайкальском крае и Хакасии. При этом у компании была возможность погасить долги.

«На момент проверки у общества имелась задолженность по заработной плате перед 104 работниками, в том числе уволенными. Кроме того, в 2016 году руководство допускало нарушения сроков выплаты заработной платы, отпускных, расчетов при увольнении», — говорится в сообщении.

В январе 2017 года удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками. Кроме того, директора фирмы оштрафовали на 38 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Контролеру строительства съезда с 4 моста отказали в подписании контракта

Контролеру строительства съезда с 4 моста отказали в подписании контракта

15 Февраля 2017 г.
Победитель торгов предоставил недостоверные данные о своей деятельности
Новости Красноярска: В СФУ разработали систему скидок студентам-платникам за хорошую учебу

В СФУ разработали систему скидок студентам-платникам за хорошую учебу

15 Февраля 2017 г.
«Скидка» распространяется на все время обучения
Новости Красноярска: В Красноярске «вынужденно» закрылся кризисный центр для жертв насилия

В Красноярске «вынужденно» закрылся кризисный центр для жертв насилия

15 Февраля 2017 г.
Руководитель организации Ольга Суворова освободила помещение
Новости Красноярска: В торговых центрах Красноярска могут запретить контактные зоопарки

В торговых центрах Красноярска могут запретить контактные зоопарки

15 Февраля 2017 г.
Такого решения добиваются московские активисты
Новости Красноярска: Красноярец погасил долг в 7 млн рублей самодельными шахматами

Красноярец погасил долг в 7 млн рублей самодельными шахматами

15 Февраля 2017 г.
Мужчина отдал драгоценные сувениры ради своей дочери
Новости Красноярска: Решение вопроса о замене фонарей на 4 мосту отложили до марта

Решение вопроса о замене фонарей на 4 мосту отложили до марта

15 Февраля 2017 г.
Рассмотрение дела состоится 13 марта в 11:00
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

13 Февраля 2017 г.
В продукте находится много полезных веществ
Новости Красноярска: Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

13 Февраля 2017 г.
Прежний руководитель организации написал заявление об увольнении
Новости Красноярска: В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

13 Февраля 2017 г.
Школьницей манипулировали через группы «ВКонтакте»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.