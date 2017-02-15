В Красноярском крае вахтовикам выплатили долги на 8 млн рублей

Крупную российскую компанию «Интерпром» обязали погасить крупные долги по заработной плате. В общей сложности предприятие задолжало работающим в фирме вахтовикам 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Прокуроры выяснили, что у предприятия образовалась задолженность по зарплате перед сотрудниками на территории Курагинского района. Также фирма не платила своим работникам в Забайкальском крае и Хакасии. При этом у компании была возможность погасить долги.

«На момент проверки у общества имелась задолженность по заработной плате перед 104 работниками, в том числе уволенными. Кроме того, в 2016 году руководство допускало нарушения сроков выплаты заработной платы, отпускных, расчетов при увольнении», — говорится в сообщении.

В январе 2017 года удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками. Кроме того, директора фирмы оштрафовали на 38 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.