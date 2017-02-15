В СФУ разработали систему скидок студентам-платникам за хорошую учебу

С нового учебного года в Сибирском федеральном университете начнет действовать система снижения стоимости платных образовательных услуг на 15% до 50% для студентов-платников с высокими баллами ЕГЭ. Систему понижающих коэффициентов в вузе разработали как меру поддержки талантливых первокурсников.

Напомним, в силу вступил приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2016 г. №1051, который вносит изменения в порядок и размер оплаты за обучение в российских университетах. Согласно документу размер оплаты в вузах не может быть ниже величины нормативных затрат на обучение «бюджетного» студента, которые в свою очередь рассчитываются в соответствии с утверждённой методикой (приказ Минобрнауки РФ от 30 октября 2015 г. №1272). Таким образом, для более чем 80% направлений подготовки по бакалавриату и специалитету стоимость увеличится в 1,5-2 раза.

«Решая задачу привлечения талантливой молодежи и выполняя социально-значимую функцию, возложенную на федеральный университет, на протяжении нескольких лет СФУ не повышал цены на обучение. Новый приказ обязывает вузы увеличить стоимость платного обучения до величины фактических затрат государства на обучение специалиста. С одной стороны, это справедливо, так как государство не обязано субсидировать обучение тех, кто учится платно. Но, с другой стороны, может привести к сокращению возможностей поступления для абитуриентов, выбирающих платную форму подготовки. Учитывая это, мы пошли на достаточно серьёзный шаг, благодаря которому те, кто учится на «хорошо» и «отлично», смогут платить за обучение даже меньше, чем это было в прошлом году», — сообщил проректор по учебной работе Максим Румянцев.

Все направления подготовки в вузе разбили на 5 групп:

В первую попали 55 инженерных и естественнонаучных направлений, приоритетных для Красноярского края (биология, прикладная химия, электроника и наноэлектроника, теплоэнергетика и теплотехника и другие). При сумме ЕГЭ в 180 баллов и выше первокурсники, поступившие на эти направления, получают «скидку» в 50% - в итоге плата за обучение по сравнению с прошлым годом станет ниже на 4 - 13 тысяч рублей за семестр.

В группу социально-гуманитарных направлений вошли 20 направлений. Снижение стоимости на обучение в размере 35% смогут получить первокурсники, набравшие 195 баллов и выше. При этом размер оплаты для одних направлений (менеджмент, бизнес-информатика) окажется ниже почти на 4 тысячи по сравнению с прошлым годом, а для других (журналистика, документоведение, религиоведение) повысится от 1,5 до 7 тысяч.

С учётом важности подготовки специалистов для грядущей Всемирной зимней универсиады в отдельную группу выделены два спортивных направления «Физическая культура» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Вне зависимости от полученных баллов ЕГЭ для всех поступивших на платную форму обучения будет снижена стоимость на 35%, что позволит сохранить плату за обучение в размере прошлогодней.

Аналогичное снижение стоимости предусмотрено по четвертой группе направлений – педагогических.

Наконец, в пятую группу вошли «лидеры набора» - около 10 самых высококонкурсных направлений (экономика, таможенное и нефтегазовое дело, лингвистика, архитектура и другие). На 10% будет снижена стоимость первокурсникам, получившим свыше 210 баллов по ЕГЭ.

В университете отмечают, что повышение оплаты, так же как и возможность снизить величину оплаты за счёт хорошей учёбы касается только абитуриентов этого года, поступающих на очную форму обучения. Студентов-платников, зачисленных в 2016 году и ранее, повышение стоимости оплаты не коснется.

«Скидка» распространяется на все время обучения, но для этого ее нужно «подтверждать» хорошими оценками в семестре. При получении троек в сессию она «сгорает» и оплачивать учебу придётся уже по полной стоимости.

По материалам пресс-службы СФУ