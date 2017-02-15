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Красноярец погасил долг в 7 млн рублей самодельными шахматами

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Красноярск
13:08 15 Февраля 2017
общество, красноярск, драгоценности, фссп, долги
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска выплатил многомиллионные долги по алиментам с помощью шахмат из серебра, которые он сделал своими руками. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Мужчина не принимал участия в материальной поддержке своей дочери, из-за чего накопил долг по алиментам в размере 700 тыс. рублей. Бывшая жена также потребовала выплатить неустойку, размер которой превысил 6 млн рублей.

Подключив судебных приставов, экс-супруге удалось убедить мужчину ежемесячно платить алименты. Для этого ему запретили управлять автомобилем и покидать пределы России. Однако он не спешил погашать уже накопленные долги.

После постоянных напоминаний со стороны судебных приставов красноярец все-таки решил избавиться от задолженности. Ради этого мужчина пожертвовал шахматами из серебра с золотыми вставками и полудрагоценными камнями. После этого все ограничения были сняты.

В УФССП добавили, что красноярец продолжит платить алименты до мая текущего года, когда его дочери исполнится 18 лет.

Фото: официальный сайт УФССП России по Красноярскому краю

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