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Решение вопроса о замене фонарей на 4 мосту отложили до марта

Главная Общество
Красноярск
11:35 15 Февраля 2017
общество, суд, мост, красноярск, иск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярского края вновь перенес заседание по вопросу о замене фонарных столбов на 4 мосту. Рассмотрение дела состоится 13 марта в 11:00. Причина очередного переноса заседания не сообщается.

Напомним, иск от краевого управления автомобильных дорог к компании «Сибмост» поступил еще 25 октября 2016 года. Чиновники посчитали, что подрядчик установил световые опоры на мосту не из того материала, который был обозначен в контракте. Истец заявил, что применение фонарных столбов из стали марки Ст3кп в суровом сибирском климате недопустимо.

Первоначальное заседание было намечено на декабрь. Однако арбитраж перенес его на 16 января, а затем на 13 февраля.

Сейчас «Сибмост» также судится с мостостроительной организацией «Орион». Всего в 2016 году в адрес «Сибмоста» было подано около 190 исков от поставщиков, субподрядчиков и кредиторов на сумму около 1,5 млрд рублей. Компанию несколько раз пытались признать банкротом, но суды вставали на ее сторону.

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