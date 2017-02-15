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В реставрации красноярского Успенского монастыря нашли нарушения

Главная Общество
Красноярск
10:50 15 Февраля 2017
депутаты, эксперты, общество, красноярск, монастырь, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Счетная палата Красноярского края выявила нарушения в реконструкции Успенского монастыря в Удачном. Вопрос о реставрации объекта обсуждался на прошедшем заседании комитета по культуре Законодательного собрания.

Аудитор Счетной палаты Светлана Алдашова отметила, что работы на монастыре проводились с 2012 по 2015 годы. На эти цели краевой бюджет выделил 158,9 млн рублей. Однако эксперты нашли нарушения на общую сумму в 8,1 млн рублей. По словам Алдашовой, недостатков можно было избежать при грамотной реализации проекта.

Также аудитор рассказала, куда ушли деньги. Алдашова отметила, что средства бюджета потрачены на приобретение компьютеров, бытовой техники и мебели. При этом земельный участок на территории монастыря был продан с явным занижением цены — до 12 раз.

Депутаты заявили, что обратят внимание прокуратуры на данную проблему. Также парламентарии намерены обратить внимание органов власти на слабую транспортную доступность монастыря.

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