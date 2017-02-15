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Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы

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Красноярск
10:05 15 Февраля 2017
гибдд, погода, шторм, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность движения в сложных погодных условиях в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Из-за штормового предупреждения и слабой видимости на автодорогах Дудинка – Алыкель и Норильск – Кайеркан ограничено движение легкового транспорта. Скорость ветра на отдельных участках дороги достигает 20 метров в секунду.

По решению руководства ГИБДД приняты дополнительные меры по контролю за дорожным движением. Личный состав ДПС ориентирован на оказание помощи автомобилистам.

Контроль за автодорогой Дудинка - Алыкель – Норильск осуществляет рабочая группа штаба «Шторм» МЧС России. Всего привлечено 37 человек и 18 единиц техники.

Движение по трассам было закрыто 15 февраля в 05:35. Норильский аэропорт работает по фактическим метеоусловиям. Пассажирский и грузовой транспорт передвигается в составе колонн в сопровождении снегоочистительной техники.

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