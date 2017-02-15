Красноярский аэропорт оштрафовали за мутную питьевую воду

Красноярский аэропорт «Емельяново» оштрафовали на 20 тыс. рублей за то, что питьевая вода в помещении не соответствовала гигиеническим нормативам. После проверки выяснилось, что вода была слишком мутной. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомство с просьбой провести проверку обратился один из красноярцев. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что «качество питьевой воды в распределительной сети не соответствует нормативам по показателю мутность».

«В нарушение санитарного законодательства ООО «Аэропорт Емельяново» не представлены в ведомство данные о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

Добавим, что на руководство аэропорта было заведено административное дело по статье «сокрытие или искажение экологической информации». Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей. Представители аэропорта попытались обжаловать решение, однако суд оставил его без изменений.