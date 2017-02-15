15 февраля
Красноярск
погода -25 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярский аэропорт оштрафовали за мутную питьевую воду

Главная Общество
Красноярск
09:59 15 Февраля 2017
красноярск, аэропорт, штраф, вода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский аэропорт «Емельяново» оштрафовали на 20 тыс. рублей за то, что питьевая вода в помещении не соответствовала гигиеническим нормативам. После проверки выяснилось, что вода была слишком мутной. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомство с просьбой провести проверку обратился один из красноярцев. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что «качество питьевой воды в распределительной сети не соответствует нормативам по показателю мутность».

«В нарушение санитарного законодательства ООО «Аэропорт Емельяново» не представлены в ведомство данные о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

Добавим, что на руководство аэропорта было заведено административное дело по статье «сокрытие или искажение экологической информации». Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей. Представители аэропорта попытались обжаловать решение, однако суд оставил его без изменений.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В реставрации красноярского Успенского монастыря нашли нарушения

В реставрации красноярского Успенского монастыря нашли нарушения

15 Февраля 2017 г.
Около 8,1 млн рублей ушли «мимо кассы»
Новости Красноярска: Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы

Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы

15 Февраля 2017 г.
Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность движения
Новости Красноярска: Сбежавшего подростка забрали из семьи после «путешествия» в Козульку

Сбежавшего подростка забрали из семьи после «путешествия» в Козульку

15 Февраля 2017 г.
Компания детей планировала доехать до Ачинска, однако поезд отправился на другую станцию
Новости Красноярска: Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край

Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край

15 Февраля 2017 г.
На этом настаивают родственники погибших девушек
Новости Красноярска: Красноярка отсудила почти 200 тысяч рублей за двери с дефектами

Красноярка отсудила почти 200 тысяч рублей за двери с дефектами

15 Февраля 2017 г.
Изготовитель дверей отказался устранять недостатки добровольно
Новости Красноярска: На «Столбах» появился знак, запрещающий публиковать фото в Instagram

На «Столбах» появился знак, запрещающий публиковать фото в Instagram

15 Февраля 2017 г.
Авторы необычной акции считают, что туристам стоит наслаждаться красотами
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

13 Февраля 2017 г.
Прежний руководитель организации написал заявление об увольнении
Новости Красноярска: В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

11 Февраля 2017 г.
На парковке у торгового центра произошла авария
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

13 Февраля 2017 г.
В продукте находится много полезных веществ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.