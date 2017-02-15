Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край

Расследование дела о резонансном ДТП с участием экс-главы кемеровской ГИБДД Юрия Мовшина могут перенести в Красноярский край. На таком варианте настаивают родственники погибших в аварии девушек. Об этом сообщают «Новости здесь».

Представители потерпевшей стороны аргументируют свою позицию тем, что три из четырех девушек проживали в Красноярске. Кроме того, родственники намерены инициировать прокурорскую проверку экспертного центра МВД, который установил невиновность Мовшина. Потерпевшие не согласны с проведенной экспертизой.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, повторная экспертиза не устроила и следственные органы. В рамках расследования дела будет проведена третья проверка.

Напомним, смертельная авария с участием Мовшина произошла 23 апреля прошлого года недалеко от Кемерова. Начальник областной ГИБДД на Toyota Land Cruiser Prado врезался в Toyota Corona Premio, в котором ехали три жительницы Красноярска, девушка из Кемерова и водитель. В итоге все красноярки и кемеровчанка погибли. Инцидент получил широкий общественный резонанс.