Сбежавшего подростка забрали из семьи после «путешествия» в Козульку

Четверо подростков от 12 до 14 лет решили поехать на поезде до Ачинска, чтобы покататься на горках и посмотреть на городскую елку. Однако такое «путешествие» закончилось для одного из школьников попаданием в детский дом. Об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

Подростки сбежали со школьных занятий и «дикарями» сели на поезд, который доставил их со станции «Садовая» в Ачинском районе до Козульки, которая находится в 66 км от Ачинска. В тот же день вернуться домой дети уже не смогли. Один из мальчиков позвонил родителям, однако они отказались приезжать из-за отсутствия денег.

«Подростки решили переночевать в подъезде одного из домов. Через некоторое время житель , собираясь на работу в ночную смену, увидел беспризорных мальчишек, пожалел их и забрал с собой. Мужчина дал им согреться и переночевать, а уже утром посадил на электропоезд до станции Ачинск», — говорится в сообщении.

В вагоне их заметили контролеры. На станции Чернореченской детей сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Там о «путешествии» школьников рассказали их родителям. Однако за одним из мальчиков отказались приходить — 37-летняя мать ребенка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда правоохранители пришли в квартиру, женщина с криками накинулась на мальчика и полицейских, требуя покинуть жилое помещение. Сотрудникам ничего не оставалось как отвезти его в приют. Теперь женщину могут лишить родительских прав.