15 февраля
Красноярск
погода -25 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Сбежавшего подростка забрали из семьи после «путешествия» в Козульку

Главная Общество
Красноярск
09:45 15 Февраля 2017
общество, поезд, полиция, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Четверо подростков от 12 до 14 лет решили поехать на поезде до Ачинска, чтобы покататься на горках и посмотреть на городскую елку. Однако такое «путешествие» закончилось для одного из школьников попаданием в детский дом. Об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

Подростки сбежали со школьных занятий и «дикарями» сели на поезд, который доставил их со станции «Садовая» в Ачинском районе до Козульки, которая находится в 66 км от Ачинска. В тот же день вернуться домой дети уже не смогли. Один из мальчиков позвонил родителям, однако они отказались приезжать из-за отсутствия денег.

«Подростки решили переночевать в подъезде одного из домов. Через некоторое время житель , собираясь на работу в ночную смену, увидел беспризорных мальчишек, пожалел их и забрал с собой. Мужчина дал им согреться и переночевать, а уже утром посадил на электропоезд до станции Ачинск», — говорится в сообщении.

В вагоне их заметили контролеры. На станции Чернореченской детей сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Там о «путешествии» школьников рассказали их родителям. Однако за одним из мальчиков отказались приходить 37-летняя мать ребенка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда правоохранители пришли в квартиру, женщина с криками накинулась на мальчика и полицейских, требуя покинуть жилое помещение. Сотрудникам ничего не оставалось как отвезти его в приют. Теперь женщину могут лишить родительских прав.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В реставрации красноярского Успенского монастыря нашли нарушения

В реставрации красноярского Успенского монастыря нашли нарушения

15 Февраля 2017 г.
Около 8,1 млн рублей ушли «мимо кассы»
Новости Красноярска: Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы

Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы

15 Февраля 2017 г.
Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность движения
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт оштрафовали за мутную питьевую воду

Красноярский аэропорт оштрафовали за мутную питьевую воду

15 Февраля 2017 г.
Руководству аэропорта выписали штраф в размере 20 тыс. рублей
Новости Красноярска: Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край

Расследование «дела Юрия Мовшина» могут перенести в Красноярский край

15 Февраля 2017 г.
На этом настаивают родственники погибших девушек
Новости Красноярска: Красноярка отсудила почти 200 тысяч рублей за двери с дефектами

Красноярка отсудила почти 200 тысяч рублей за двери с дефектами

15 Февраля 2017 г.
Изготовитель дверей отказался устранять недостатки добровольно
Новости Красноярска: На «Столбах» появился знак, запрещающий публиковать фото в Instagram

На «Столбах» появился знак, запрещающий публиковать фото в Instagram

15 Февраля 2017 г.
Авторы необычной акции считают, что туристам стоит наслаждаться красотами
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

10 Февраля 2017 г.
Девочку удалось спасти
Новости Красноярска: Красноярец засудил стоматологию за некачественный зубной имплантат

Красноярец засудил стоматологию за некачественный зубной имплантат

14 Февраля 2017 г.
Мужчина отсудил почти 300 тыс. рублей
Новости Красноярска: Под скалой «Дикарь» на «Столбах» нашли тело пропавшего туриста

Под скалой «Дикарь» на «Столбах» нашли тело пропавшего туриста

13 Февраля 2017 г.
В настоящее время устанавливаются причины смерти 56-летнего мужчины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.