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На «Столбах» появился знак, запрещающий публиковать фото в Instagram

Главная Общество
Красноярск
08:55 15 Февраля 2017
соцсети, красноярск, заповедник, общество, запрет
Автор: Sibnovosti.ru
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В заповеднике «Столбы» появился знак, сигнализирующий о запрете публиковать фотографии в Instagram. Необычный указатель установили активисты в районе замерзшего водопада. Соответствующая видеозапись появилась в соцсети «ВКонтакте».

Авторы инициативы считают, что туристам стоит наслаждаться красотой замерзшей воды, а не публиковать фотографии в Сети.

«Социальные сети диктуют свои шаблоны поведений. Люди часто приходят в популярное место в заповеднике не ради того, чтобы насладиться красотой природы и её гармонией, а ради того, чтобы сфоткаться и выложить это всё в инстаграм», — пишут активисты.

Представители «Столбов» признались, что не знали об установке знака. Инициативу активистов в заповеднике назвали «странной».

Интересно, что ледяной водопад был создан как раз специально для фотолюбителей. Скалу в восточной части заповедника заливают уже третий год подряд.

На «Столбах» появился знак, запрещающий публиковать фото в Instagram

Фото и видео: группа движения «Двадцать два» в соцсети «ВКонтакте»

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