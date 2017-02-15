Красноярка отсудила почти 200 тысяч рублей за двери с дефектами

Жительница Красноярска отсудила крупную компенсацию у компании «Парадный вход». Сотрудники фирмы установили в квартире истицы 4 двери с видимыми дефектами. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

За установку 4 дверей женщина заплатила 162,2 тыс. рублей. Согласно договору, продавец должен был в течение 35 рабочих дней установить двери в ее квартире. Гарантийный срок товара составлял 1 год. Однако после установки женщина обнаружила на дверных полотнах дефекты в виде пропуска лакокрасочного покрытия.

После этого женщина обратилась в компанию с просьбой устранить дефекты, но через некоторое время получила отказ. В фирме сослались на ответ фабрики-изготовителя «Волховец», где после получения фотоизображений дверей не нашли производственного брака. Тогда красноярка на свои деньги провела экспертизу, после которой ответчик согласился вернуть деньги за некачественно изготовленные двери. Однако женщина все же подала заявление в суд.

«Советский районный суд постановил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ИП неустойку за товар», — говорится в сообщении.

Речь идет о сумме в 190 тыс. рублей. На истицу суд возложил обязанность возвратить некачественные двери и комплектующие к ним. В апелляционной жалобе красноярка не согласилась с уменьшением размера неустойки и штрафа. Но суд не нашел оснований для изменения судебного решения и оставил его без изменения.