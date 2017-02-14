Красноярцы вновь обсудят будущее набережной Енисея

Проект оформления левобережной набережной обсудят на Красноярском экономическом форуме. Об этом стало известно на открытых слушаниях в молодежном центре «Пилот», в которых принял участие мэр Эдхам Акбулатов.

Первое открытое обсуждение будущего набережной состоялось 3 февраля в Доме кино. Горожане высказали ряд предложений, которые, в частности, касались дополнительного озеленения пространства, создания пляжной зоны и мест для переодевания. Общественные обсуждения, которые состоялись сегодня в молодежном центре «Пилот», стали продолжением уже начатой работы по сбору инициатив.

О необходимости определения философии оформления левобережной набережной рассказал Сергей Ковалевский, заместитель директора Красноярского культурно-исторического музейного комплекса «Площадь Мира».

«Город – это многосоставная матрица. С одной стороны, город – это дороги, мосты, здания. Это своеобразная твердая, даже железобетонная сила. А есть одновременно человеческие отношения, слой метафор, символов, чувственного образного отношения к нашему городу и всему происходящему. Это – мягкая сила. Учитывая, что сегодня все современные города пытаются привлечь творческих людей, нам очень важно, чтобы проект набережной создавал атмосферу творческого комфорта для креативного класса людей», –поделился своим мнением Сергей Ковалевский.

Обозначив философию проекта благоустройства набережной, участники общественных обсуждений перешли к конкретным предложениям. Так, Василий Торгашин предложил организовать коммуникацию людей с пространством набережной, чтобы каждый красноярец почувствовал свою сопричастность к жизни города.

Ольга Ступакова, преподаватель сибирского центра садоводства и озеленения, предложила создать на набережной тактильную среду, оформить будущие малые архитектурные формы в едином стиле, а также изменить подход к озеленению набережной.

По итогам общественных обсуждений, прошедших в молодежном центре «Пилот», от участников было собрано 34 предложения.

Отмечая необходимость проведения таких общественных обсуждений, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул:

«Красноярск принимает участие в федеральной программе, поддерживаемой Президентом страны. Программа предусматривает выделение средств на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств. Сейчас идет голосование, горожане выбирают, какое знаковое место Красноярска необходимо благоустроить. Уверенно лидирует левобережная набережная реки Енисей. И для того, чтобы с большой ответственностью распорядиться финансовыми средствами, необходимо собрать палитру мнений красноярцев. Общественные обсуждения — это механизм, позволяющий всем заинтересованным горожанам высказать свои предложения по обустройству набережной. По итогам обсуждений, с учетом тех мнений, которые были высказаны и сегодня, будет подготовлена проектная документация благоустройства набережной».

По материалам пресс-службы городской администрации