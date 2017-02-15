Возвращение «групп смерти»: в соцсетях массово пишут о подростковом суициде

По статистике правоохранительных органов, в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей. При этом зафиксировано постепенное увеличение таких случаев. «Центр исследований легитимности и политического протеста» регулярно проводит мониторинг содержания социальных сетей и выявляет террористические, экстремистские и суицидальные сообщества. Именно этот центр зафиксировал резкий всплеск активности за последние три недели по хэштегам суицидальных групп.

С чего началось

В мае прошлого года на сайте «Новой газеты» появился репортаж о «группах смерти», заставляющих школьников совершать суицид. В материале говорилось о странных сообществах в соцсетях, которые, собирая аудиторию, со временем начинают вовлекать своих подписчиков в опасные игры, поэтапно выдавая задания, которые в итоге приводят к тому, что участник игры вынужден совершить самоубийство.

Публикация привела к тому, что закрутились шестеренки правоохранительной системы, начались уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия: страна искала тех, кто подталкивал детей к самоубийству. Выяснилось, что в эмоциональном, полном догадок и предположений репортаже «Новой газеты» есть реальная основа: «группы смерти» действительно существуют. Оказалось, что за созданием подобных сообществ стояли молодые люди, решившие поиграть в опасные игры и заодно заработать на рекламе.

По нарастающей

По данным Роскомнадзора, чьи сотрудники занимаются блокировкой «групп смерти», к ноябрю прошлого года в интернете было удалено 13 тысяч материалов, в которых были призывы к совершению суицидов или же описание способов самоубийства. С начала 2017 года интерес к теме резко вырос. Правоохранительные органы в Красноярске предотвратили самоубийство старшеклассницы, которую склоняли к суициду через социальные сети.

В статистике запросов Google хорошо видны два всплеска: сравнительно небольшой в районе 20 января и очень резкий — в первых числах февраля.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, начиная с 1 января надзорное ведомство закрывало от 50 до 90 подобных групп в день в социальной сети «Вконтакте». Однако в последние недели организаторы изменили тактику и перешли в Instagram, рассказал Жаров в интервью «Аргументам и фактам». Эксперт пояснил, что в этих сообществах используют особый сленг, в частности, такие слова как «тихий дом», «синий кит». Он подчеркнул, что две недели назад появился новый «пароль» — «ищу куратора».

«Ребенок, не заходя ни в какие группы, просто пишет эту фразу на своей странице в интернете, ставит так называемый хэштег. После этого с ним связывается человек, и они начинают общаться либо в мессенджере, либо по телефону, смс, в почте, то есть в зоне личных коммуникаций. Отследить это общение мы уже не можем, и это очень опасно», — рассказал глава Роскомнадзора.

«Игра» длится 50 дней, на протяжении которых участникам выдают «задания». Из заданий чаще всего упоминается просьба вырезать лезвием на руке рисунок. Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой.

Как сообщает газета «Известия», участники так называемых «групп смерти» ассоциируют себя с китами — высокоразвитыми животными, которые якобы осознанно совершают массовые самоубийства, выбрасываясь на берег. Способность на самоубийство привязывается к внутренней свободе. Картина издыхающих китов некрасива, и поэтому в сообществах эти «свободные» киты летают. Из групп смерти поклонники «моря китов» и «тихих домов» репостят видео и графику с летающими китами, под медитативные звуки.

Социальные сети и другие сервисы пытаются бороться с «игрой»

«ВКонтакте» блокирует «суицидальные» группы, перенаправляя тех, кто пытается туда попасть, на страницу службы психологической помощи подросткам «Твоя территория». В Instagram говорят, что «внимательно изучают хэштеги и аккаунты по этой теме и предпримут соответствующие меры по удалению контента, который нарушает правила сообщества». TheQuestion перенаправляет пользователей из поиска на страницу со словами поддержки и телефонами психологической помощи.

С проблемой намерены бороться и законодатели. Так, в Госдуме подготовлен законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новую статью — склонение или содействие самоубийству.

Уголовная ответственность наступит и в том случае, если подростка склоняли к суициду советами, указаниями, предоставлением информации или средств для его совершения, устранением препятствий к нему и даже обещанием скрыть способ и орудие совершения самоубийства. Ответственность наступит также в том случае, если несовершеннолетний так и не решился совершить самоубийство, ее предлагается дифференцировать в зависимости от исхода.

Также наказание наступит, в случае если к суициду человека склонял широкий круг лиц, например через интернет, соцсеть или с помощью игр. Уголовная ответственность предусмотрена и в случае, если к совершению самоубийства побуждали с помощью распространения информации о способах суицида, особенно если эти действия были совершены публично. В ближайшее время все предложения направят в Верховный суд и правительство для предварительной оценки, затем их планируется внести в Госдуму.

Советы экспертов

По мнению психологов, обезопасить детей и подростков можно только, корректно предоставляя им информацию о безопасности в интернете, разговаривая даже на такие табуированные в обществе темы, как смерть.

В пресс-службе следственного комитета сообщают, что родители могут распознавать суицидальные мысли у ребенка по следующим факторам поведения: устойчиво сниженное настроение ребенка, пессимистическая трактовка любого события, высокий уровень тревоги, подросток допускает самоуничижительные высказывания, «копается» в себе, обвиняет себя в неудачах, неприятностях, проблемах; раздаривает вещи, особенно субъективно значимые.

Детский психолог Анастасия Муллова в эфире программы «Новости здесь» рассказала, что стоит делать подросткам и родителям, чтобы обезопасить себя в интернете. Как отмечает эксперт, родителям нужно понимать, что увлечение подростков опасными играми — это комплексная проблема.

Эксперт советует, что любой разговор с ребенком родитель должен выстраивать деликатно. Завоёвывайте доверие ребёнка, интересуйтесь его делами, просите рассказать о том, как у него прошёл день, как дела в школе, хорошо ли он спал.

Если вы узнали, что ваши дети сидят в группах, призывающих к суициду, не устраивайте допроса, не запрещайте пользоваться Интернетом. Единственной реакцией подростка на подобные действия станет ответная агрессия.

«Убрать интернет совсем — это не выход, дети еще больше захотят уйти из-под этого контроля, мы потеряем доверие детей», — отмечает психолог.

Ребенок, который постоянно сидит в соцсетях, впадает в некий виртуальный транс, который создаёт у него ощущение параллельной реальности. Родителям нужно предложить своему чаду альтернативные занятия, которые смогут вытянуть его в офлайновое пространство. Особенно действенными будут хобби, которые помогут подростку не только занять время, но и построить отношения со сверстниками в реальной жизни.

Если вы узнали, что ваш ребенок и вправду решил покончить с собой, справиться лишь своими силами не получится: необходимо прибегнуть к помощи профессионалов. Однако не каждый подросток согласится пойти к психологу. Проще будет уговорить чадо посетить групповые занятия, где ему легче будет освоиться и приступить к работе над своими проблемами. Или же обратиться к специалисту по телефону доверия.